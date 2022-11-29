Жители Челябинской области выиграли четверть миллиарда рублей в лотерею

До розыгрыша «Новогоднего миллиарда» от «Русского лото» осталось чуть больше месяца Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Более 251 млн рублей выиграли жители Челябинской области в новогодних тиражах «Русского лото». Об этом сообщили URA.RU 30 ноября в пресс-службе лотеренейной компании «Столото».

«По данным „Столото“, Челябинская область входит в топ-10 везучих регионов по сумме выигрышей участников новогодних тиражей „Русского лото“. За последние пять лет южноуральцы купили 1 млн 917 тысяч 396 счастливых билетов праздничных тиражей, выиграв 251 млн 690 тысяч 821 рубль. Благодаря розыгрышам „Новогоднего миллиарда“ 26 челябинцев стали обладателями от 500 тысяч до 1 млн рублей, еще 16 человек стали лотерейными миллионерами», — рассказали URA.RU в пресс-службе «Столото».

За все время проведения новогодних розыгрышей «Русского лото» россияне выиграли более 13 млрд рублей. В стране появилось 862 новых лотерейных миллионера, а один участник выиграл 1 миллиард рублей. Чаще всего победители новогодних тиражей тратили выигрыши на покупку недвижимости, ремонт и строительство жилья; закрывали кредиты в банках, покупали машины и помогали родственникам.