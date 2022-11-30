В Челябинской области стартовала регистрация на ЕГЭ в 2023 году

ЕГЭ по русскому языку в 2023 году планируется провести 29 мая Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

С 1 декабря в Челябинской области началась регистрация на сдачу Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2023 году и регистрация на сдачу государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (ГИА-11). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального министерства образования.

«Заявления на сдачу ГИА-11 принимаются до 1 февраля включительно. Выпускники текущего учебного года подают заявление в своих образовательных организациях по месту учебы. Выпускники прошлых лет — по месту жительства в органах местного самоуправления в управление образования. Иностранные граждане подают заявления в ГБУ ДПО «Челябинский институт развития образования», — заявили в пресс-службе ведомства.

При подаче заявления необходимо перечислить планируемые для сдачи предметы. При этом можно указать любое количество. Выбирать предметы для сдачи необходимо с учетом того, по какой специальности намерен продолжить обучение участник ГИА-11.

На портале проектов нормативных правовых актов опубликован приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора с расписанием ЕГЭ на 2023 год. В соответствии с проектом, ЕГЭ в 2023 году в досрочный период пройдет с 20 марта по 19 апреля, в основной период — с 26 мая по 1 июля, в дополнительный период — с 6 по 19 сентября.

С целью своевременной выдачи аттестатов о среднем общем образовании экзамены по обязательным предметам установлены в проекте расписания одними из первых. ЕГЭ по русскому языку в 2023 году планируется провести 29 мая, ЕГЭ по математике базового и профильного уровней планируется провести в один день — 1 июня.