01 декабря 2022
30 ноября 2022

В поселке ХМАО, жители которого жаловались на воду, готовят проект водоочистных сооружений

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, вода из крана, водоснабжение
В Сингапае ведутся работы над проектом водоочистных сооружений Фото:

В поселке Сингапай Нефтеюганского района (ХМАО), жители которого жаловались на грязную воду губернатору Югры Наталье Комаровой, ведутся работы над проектом водоочистных сооружений. Об этом в своем telegram-канале сообщила глава района Алла Бочко.

«В Сингапае идет работа над проектом комплекса сооружений водоснабжения, водоочистки и сетей водоснабжения. Ждем к весне 2023 года заключение государственной экспертизы», — написала глава.

Бочко вместе с заместителем председателя окружной Думы Владимиром Семеновым провели рабочие встречи в Чеускино и Сингапае. Глава района отметила, что одна из приоритетных задач — ликвидация аварийного фонда. «Для строительства жилых домов в Сингапае предоставлены в аренду три земельных участка. В Чеускино для этой цели идет подготовка двух участков», — добавила Бочко.

Ранее URA.RU рассказывало, что жители поселения Сингапай пожаловались губернатору ХМАО Наталье Комаровой на качество воды в квартирах. Глава округа отметила, что в связи с поиском источников финансирования Нефтеюганский район получил кредит из бюджета региона.

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В поселке Сингапай Нефтеюганского района (ХМАО), жители которого жаловались на грязную воду губернатору Югры Наталье Комаровой, ведутся работы над проектом водоочистных сооружений. Об этом в своем telegram-канале сообщила глава района Алла Бочко. «В Сингапае идет работа над проектом комплекса сооружений водоснабжения, водоочистки и сетей водоснабжения. Ждем к весне 2023 года заключение государственной экспертизы», — написала глава. Бочко вместе с заместителем председателя окружной Думы Владимиром Семеновым провели рабочие встречи в Чеускино и Сингапае. Глава района отметила, что одна из приоритетных задач — ликвидация аварийного фонда. «Для строительства жилых домов в Сингапае предоставлены в аренду три земельных участка. В Чеускино для этой цели идет подготовка двух участков», — добавила Бочко. Ранее URA.RU рассказывало, что жители поселения Сингапай пожаловались губернатору ХМАО Наталье Комаровой на качество воды в квартирах. Глава округа отметила, что в связи с поиском источников финансирования Нефтеюганский район получил кредит из бюджета региона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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