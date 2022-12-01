01 декабря 2022

Риелторы оценили участок под новый ЖК под Челябинском. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Площадь участка составляет 27 тысяч квадратных метров Фото:

Стоимость земельного участка под строительство 10-этажных многоквартирных домов в поселке Рощино под Челябинском площадью 27 тысяч квадратных метров слишком завышена. Земли будет сложно продать за 178 миллионов 500 тысяч рублей. О причинах рассказала челябинский риелтор Надежда Кушнова.

«Участок в Рощино в Сосновском районе Челябинска — разовый проект, подобные земли под застройку можно найти дешевле даже в самом Челябинске. Например, стоимость земли за сотку на рассматриваемом участке в Рощино (Сосновский район) составляет 1 млн 122 тысяч 620 рублей, в 49 микрорайоне Челябинска подобный участок обойдется в 820 тысяч 513 рублей за сотку», — поделилась Кушнова.

По словам Кушновой, покупка подобного объекта не выгодна для покупателя с инвестиционной точки зрения. В обратном случае участок давно бы приобрели топовые застройщики.

Ранее под Челябинском выставили на продажу участок под новый микрорайон. Проект нового ЖК уже разработан, на прилагаемых к объявлению фотографиях можно увидеть план расположения домов.

Земельный участок расположен в поселке Рощино в Сосновском районе

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Стоимость земельного участка под строительство 10-этажных многоквартирных домов в поселке Рощино под Челябинском площадью 27 тысяч квадратных метров слишком завышена. Земли будет сложно продать за 178 миллионов 500 тысяч рублей. О причинах рассказала челябинский риелтор Надежда Кушнова. «Участок в Рощино в Сосновском районе Челябинска — разовый проект, подобные земли под застройку можно найти дешевле даже в самом Челябинске. Например, стоимость земли за сотку на рассматриваемом участке в Рощино (Сосновский район) составляет 1 млн 122 тысяч 620 рублей, в 49 микрорайоне Челябинска подобный участок обойдется в 820 тысяч 513 рублей за сотку», — поделилась Кушнова. По словам Кушновой, покупка подобного объекта не выгодна для покупателя с инвестиционной точки зрения. В обратном случае участок давно бы приобрели топовые застройщики. Ранее под Челябинском выставили на продажу участок под новый микрорайон. Проект нового ЖК уже разработан, на прилагаемых к объявлению фотографиях можно увидеть план расположения домов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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