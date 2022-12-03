Володин вспомнил пророческое заявление Путина, сделанное 20 лет назад

Слова президента России Владимира Путина о хранящих за рубежом деньги депутатах, сказанные им двадцать лет назад, оказались пророческими. С таким заявлением выступил спикер Госдумы России Вячеслав Володин.
«Хочется вспомнить, о чем говорил наш президент Владимир Путин, что все, кто хранят активы и деньги за рубежом, замучаются „пыль глотать“, пытаясь вернуть эти средства», — написал Володин в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что слова президента, сказанные им 20 лет назад, оказались «пророческими».
Спикер Госдумы призвал чиновников и граждан развивать свою страну и делать все, чтобы жизнь в ней становилась лучше. Тогда, по словам Володина, «не только деньги будут целы, но и совесть — чище».
Володин вспомнил слова Путина на фоне задержаний российских бизнесменов в западных странах. Так, ранее, в Лондоне по обвинению в отмывании денег был задержан российский бизнесмен Михаил Фридман. На данный момент он отпущен под залог.
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Слова президента России Владимира Путина о хранящих за рубежом деньги депутатах, сказанные им двадцать лет назад, оказались пророческими. С таким заявлением выступил спикер Госдумы России Вячеслав Володин. «Хочется вспомнить, о чем говорил наш президент Владимир Путин, что все, кто хранят активы и деньги за рубежом, замучаются „пыль глотать“, пытаясь вернуть эти средства», — написал Володин в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что слова президента, сказанные им 20 лет назад, оказались «пророческими». Спикер Госдумы призвал чиновников и граждан развивать свою страну и делать все, чтобы жизнь в ней становилась лучше. Тогда, по словам Володина, «не только деньги будут целы, но и совесть — чище». Володин вспомнил слова Путина на фоне задержаний российских бизнесменов в западных странах. Так, ранее, в Лондоне по обвинению в отмывании денег был задержан российский бизнесмен Михаил Фридман. На данный момент он отпущен под залог.