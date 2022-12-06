Горожанка решила принять ванну, но из крана посыпались черви Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жительница Усть-Катава (Челябинская область) пожаловалась на червей, которые выпадают из крана в ее ванной комнате. В подтверждение своих слов она сняла видео.

«Решила принять ванну, а тут друг из крана. Микрорайон №2, дом 2», — написала горожанка в паблике «Подслушано Усть-Катав» в соцсети «ВКонтакте».

К своему посту горожанка приложила видеозапись. На ролике видно, что на дне ванной плавает живой червь. В комментариях пользователи пишут, что тоже встречали червей, которые живут в трубах. После этого многие перестали пить воду из-под крана.

Ранее в Троицком районе из-за загрязнения источника водоснабжения из кранов жителей вместо воды побежал свиной навоз. Они обвинили в экологической катастрофе компанию «Ромкор».