06 декабря 2022

Челябинка пожаловалась на червей из-под крана в ванной. Видео

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Горожанка решила принять ванну, но из крана посыпались черви Фото:

Жительница Усть-Катава (Челябинская область) пожаловалась на червей, которые выпадают из крана в ее ванной комнате. В подтверждение своих слов она сняла видео.

«Решила принять ванну, а тут друг из крана. Микрорайон №2, дом 2», — написала горожанка в паблике «Подслушано Усть-Катав» в соцсети «ВКонтакте».

К своему посту горожанка приложила видеозапись. На ролике видно, что на дне ванной плавает живой червь. В комментариях пользователи пишут, что тоже встречали червей, которые живут в трубах. После этого многие перестали пить воду из-под крана.

Ранее в Троицком районе из-за загрязнения источника водоснабжения из кранов жителей вместо воды побежал свиной навоз. Они обвинили в экологической катастрофе компанию «Ромкор».

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Жительница Усть-Катава (Челябинская область) пожаловалась на червей, которые выпадают из крана в ее ванной комнате. В подтверждение своих слов она сняла видео. «Решила принять ванну, а тут друг из крана. Микрорайон №2, дом 2», — написала горожанка в паблике «Подслушано Усть-Катав» в соцсети «ВКонтакте». К своему посту горожанка приложила видеозапись. На ролике видно, что на дне ванной плавает живой червь. В комментариях пользователи пишут, что тоже встречали червей, которые живут в трубах. После этого многие перестали пить воду из-под крана. Ранее в Троицком районе из-за загрязнения источника водоснабжения из кранов жителей вместо воды побежал свиной навоз. Они обвинили в экологической катастрофе компанию «Ромкор».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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