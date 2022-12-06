Под Красноуральском (Свердловская область) свердловчанин на легковом авто Skodа попал под КамАЗ. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.
«Водитель КамАЗ, при совершении разворота, не уступил дорогу попутной машине Skodа. В результате аварии пострадал водитель легковушки», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Авария произошла вечером 6 декабря на 194 километре трассы Екатеринбург-Серов. В сообществе «Екатеринбург-Серов (Online)» в соцсети «ВКонтакте» очевидец опубликовал видео с места событий.
Ранее URA.RU сообщало, что под Екатеринбургом в районе пересечения ЕКАД и Режевского тракта мужчина на внедорожнике попал под КамАЗ. В результате аварии погиб 51-летний мужчина.
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