06 декабря 2022

Свердловчанин на легковушке попал под КамАЗ. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Снегопад. Курган, снег, огнетушитель, снегопад, сугроб, дтп, метель, плохая видимость, авария, зима, аварийный знак
Авария произошла на 194 километре трассы Екатеринбург-Серов Фото:

Под Красноуральском (Свердловская область) свердловчанин на легковом авто Skodа попал под КамАЗ. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

«Водитель КамАЗ, при совершении разворота, не уступил дорогу попутной машине Skodа. В результате аварии пострадал водитель легковушки», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Авария произошла вечером 6 декабря на 194 километре трассы Екатеринбург-Серов. В сообществе «Екатеринбург-Серов (Online)» в соцсети «ВКонтакте» очевидец опубликовал видео с места событий.

Ранее URA.RU сообщало, что под Екатеринбургом в районе пересечения ЕКАД и Режевского тракта мужчина на внедорожнике попал под КамАЗ. В результате аварии погиб 51-летний мужчина.

Все главные новости Екатеринбурга и Свердловской области в telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/EkatskoeChtivo

Под Красноуральском (Свердловская область) свердловчанин на легковом авто Skodа попал под КамАЗ. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области. «Водитель КамАЗ, при совершении разворота, не уступил дорогу попутной машине Skodа. В результате аварии пострадал водитель легковушки», — сообщили в пресс-службе ведомства. Авария произошла вечером 6 декабря на 194 километре трассы Екатеринбург-Серов. В сообществе «Екатеринбург-Серов (Online)» в соцсети «ВКонтакте» очевидец опубликовал видео с места событий. Ранее URA.RU сообщало, что под Екатеринбургом в районе пересечения ЕКАД и Режевского тракта мужчина на внедорожнике попал под КамАЗ. В результате аварии погиб 51-летний мужчина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...