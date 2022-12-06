В ХМАО потерпевший в поножовщине ученик был грозой школы

07 декабря 2022 в 13:13 Размер текста - 17 +

Родители учеников предупреждали учителей о происходящем в школе Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) ученик 8 класса, получивший несколько ножевых ранений в потасовке с одноклассником, был грозой школы. Родители неоднократно жаловались на него сотрудникам образовательного учреждения. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах ХМАО. «Родители нападавшего мальчика обращались в школу и сообщали о том, что их ребенок подвергается травле. Но жалобы поступали не только от этих родителей. Жаловались и другие родители», — сообщил собеседник. За разъяснениями журналист URA.RU обратился в следственное управления СК по ХМАО, но там воздержались от комментариев, сославшись на тайну следствия. В окружном департаменте также не стали комментировать произошедшее. «Сейчас в образовательном учреждении работает специальная комиссия от департамента. Информация о случившемся появится только после завершения работы комиссии. Но в любом случае специалисты выяснят все подробности, и после этого мы будем готовы предоставить информацию», — сообщил директор департамента образования ХМАО Алексей Дренин. Ранее URA.RU сообщало, что спецкомиссия начала работать в школе Нижневартовска из-за поножовщины. Специалисты будут выяснять действительно ли в школе дети подвергались буллингу со стороны других учеников. Причиной визита проверяющих стало нападение с ножом одного из учеников школы на своего одноклассника. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Нижневартовске (ХМАО) ученик 8 класса, получивший несколько ножевых ранений в потасовке с одноклассником, был грозой школы. Родители неоднократно жаловались на него сотрудникам образовательного учреждения. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах ХМАО. «Родители нападавшего мальчика обращались в школу и сообщали о том, что их ребенок подвергается травле. Но жалобы поступали не только от этих родителей. Жаловались и другие родители», — сообщил собеседник. За разъяснениями журналист URA.RU обратился в следственное управления СК по ХМАО, но там воздержались от комментариев, сославшись на тайну следствия. В окружном департаменте также не стали комментировать произошедшее. «Сейчас в образовательном учреждении работает специальная комиссия от департамента. Информация о случившемся появится только после завершения работы комиссии. Но в любом случае специалисты выяснят все подробности, и после этого мы будем готовы предоставить информацию», — сообщил директор департамента образования ХМАО Алексей Дренин. Ранее URA.RU сообщало, что спецкомиссия начала работать в школе Нижневартовска из-за поножовщины. Специалисты будут выяснять действительно ли в школе дети подвергались буллингу со стороны других учеников. Причиной визита проверяющих стало нападение с ножом одного из учеников школы на своего одноклассника.