Свердловский депутат призвал мобилизовать участников массовой перестрелки в Екатеринбурге

Владимир Смирнов заверил, что можно выяснить имена каждого из участников перестрелки Фото: Анна Майорова © URA.RU

Депутат заксобрания Свердловской области Владимир Смирнов предложил мобилизовать спортсменов, устроивших массовую драку и перестрелку на Татищева, 77 в Екатеринбурге. Соответствующей идеей он поделился с журналистами.

«Было бы неплохо этих парней мобилизовать. Вместо того чтобы стрелять в Екатеринбурге, они могли бы приносить пользу армии», — приводит слова Смирнова портал Е1.

Депутат рассказал, что возможно выяснить имя каждого участника перестрелки и передать их данные в военкомат. После этого спортсменов можно отправить на передовую, уверен Смирнов.

Группа молодых людей устроила массовую перестрелку на ВИЗе в Екатеринбурге 7 декабря. Причиной стал конфликт из-за киоска с фейерверками.

Частичная мобилизация была объявлена президентом России Владимиром Путиным 21 сентября, а 28 октября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу объявил, что необходимое число бойцов для участия в спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины уже собрано. Спецоперация началась 24 февраля, чтобы сохранить жизни мирных жителей ДНР, ЛНР, сообщали российские власти.