08 декабря 2022

Свердловский депутат призвал мобилизовать участников массовой перестрелки в Екатеринбурге

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Восьмое заседание Екатеринбургской городской Думы. Екатеринбург, смирнов владимир
Владимир Смирнов заверил, что можно выяснить имена каждого из участников перестрелки Фото:

Депутат заксобрания Свердловской области Владимир Смирнов предложил мобилизовать спортсменов, устроивших массовую драку и перестрелку на Татищева, 77 в Екатеринбурге. Соответствующей идеей он поделился с журналистами.

«Было бы неплохо этих парней мобилизовать. Вместо того чтобы стрелять в Екатеринбурге, они могли бы приносить пользу армии», — приводит слова Смирнова портал Е1.

Депутат рассказал, что возможно выяснить имя каждого участника перестрелки и передать их данные в военкомат. После этого спортсменов можно отправить на передовую, уверен Смирнов.

Группа молодых людей устроила массовую перестрелку на ВИЗе в Екатеринбурге 7 декабря. Причиной стал конфликт из-за киоска с фейерверками.

Частичная мобилизация была объявлена президентом России Владимиром Путиным 21 сентября, а 28 октября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу объявил, что необходимое число бойцов для участия в спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины уже собрано. Спецоперация началась 24 февраля, чтобы сохранить жизни мирных жителей ДНР, ЛНР, сообщали российские власти.

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Депутат заксобрания Свердловской области Владимир Смирнов предложил мобилизовать спортсменов, устроивших массовую драку и перестрелку на Татищева, 77 в Екатеринбурге. Соответствующей идеей он поделился с журналистами. «Было бы неплохо этих парней мобилизовать. Вместо того чтобы стрелять в Екатеринбурге, они могли бы приносить пользу армии», — приводит слова Смирнова портал Е1. Депутат рассказал, что возможно выяснить имя каждого участника перестрелки и передать их данные в военкомат. После этого спортсменов можно отправить на передовую, уверен Смирнов. Группа молодых людей устроила массовую перестрелку на ВИЗе в Екатеринбурге 7 декабря. Причиной стал конфликт из-за киоска с фейерверками. Частичная мобилизация была объявлена президентом России Владимиром Путиным 21 сентября, а 28 октября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу объявил, что необходимое число бойцов для участия в спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины уже собрано. Спецоперация началась 24 февраля, чтобы сохранить жизни мирных жителей ДНР, ЛНР, сообщали российские власти.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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