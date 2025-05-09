«Раньше нам запрещали»: беженцы из Мариуполя вышли на «Бессмертный полк» в Екатеринбурге. Фото

Беженцы из ДНР приняли участие в акции «Бессмертный полк» в Екатеринбурге

09 мая 2025 в 15:55 Размер текста - 17 +

Беженцы восхитились масштабом шествия Фото: Анастасия Соргина © URA.RU новость из сюжета Свердловчане празднуют 9 Мая Беженцы из Мариуполя Марина и Александр приняли участие в шествии «Бессмертный полк» в Екатеринбурге. В беседе с журналистом URA.RU супруги рассказали, что впервые смогли присоединиться к акции только после переезда в Россию в 2022 году. По словам Марины, начиная с 2014 года ВСУ запугивали жителей Донбасса и предупреждали о возможных последствиях за участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы. «В Мариуполе проведение акции „Бессмертный полк“ раньше запрещали. В один из дней моя мать ехала в маршрутном такси и получила сообщение с призывом 9 мая включить песню „День Победы“ — вне зависимости от местонахождения. Она незаметно для окружающих включила эту композицию на своем телефоне, стараясь никому не мешать. Но один из пассажиров, молодой мужчина, резко потребовал прекратить „эту гадость“. Тогда мама расплакалась. Украинские военные предупреждали жителей о возможных последствиях за участие в подобных акциях, а проведение массовых мероприятий ко Дню Победы находилось под строгим запретом», — поделилась женщина. В 2022 году Марина и Александр оставили родной Мариуполь и бежали в Екатеринбург. Здесь они начали новую жизнь, залечивая раны войны и адаптируясь к новому городу. Супруги благодарны за возможность жить в безопасности. Особую радость им доставляет возможность разделять важные дни и праздники со своими соотечественниками. «Участие в акции „Бессмертный полк“ стало для нас не просто формальным мероприятием, а глубоко личным актом памяти и единения. Второе шествие в Екатеринбурге еще раз подтвердило, насколько важно для нас чтить память героев, защищавших нашу Родину. Это возможность пройти плечом к плечу с единомышленниками, ощутить себя частью большого сплоченного народа, хранящего в сердцах истории своих предков. Эта акция — символ нашей свободы и единства, позволяющий нам передать потомкам ценность мира и благодарность тем, кто его отстоял», — отметила Марина. Екатеринбург и Свердловская область торжественно отмечают 80-летие со дня Победы в Великой Отечественной войне. Жителей региона ожидает насыщенная программа: от традиционного военного парада и ностальгической выставки ретроавтомобилей до трогательной акции «Вальс Победы». О том, как празднуют 9 Мая в регионе, URA.RU рассказывает в режиме онлайн. Супруги второй раз участвуют в акции «Бессмертный полк» Фото: Джанита Джаллатова © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Беженцы из Мариуполя Марина и Александр приняли участие в шествии «Бессмертный полк» в Екатеринбурге. В беседе с журналистом URA.RU супруги рассказали, что впервые смогли присоединиться к акции только после переезда в Россию в 2022 году. По словам Марины, начиная с 2014 года ВСУ запугивали жителей Донбасса и предупреждали о возможных последствиях за участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы. «В Мариуполе проведение акции „Бессмертный полк“ раньше запрещали. В один из дней моя мать ехала в маршрутном такси и получила сообщение с призывом 9 мая включить песню „День Победы“ — вне зависимости от местонахождения. Она незаметно для окружающих включила эту композицию на своем телефоне, стараясь никому не мешать. Но один из пассажиров, молодой мужчина, резко потребовал прекратить „эту гадость“. Тогда мама расплакалась. Украинские военные предупреждали жителей о возможных последствиях за участие в подобных акциях, а проведение массовых мероприятий ко Дню Победы находилось под строгим запретом», — поделилась женщина. В 2022 году Марина и Александр оставили родной Мариуполь и бежали в Екатеринбург. Здесь они начали новую жизнь, залечивая раны войны и адаптируясь к новому городу. Супруги благодарны за возможность жить в безопасности. Особую радость им доставляет возможность разделять важные дни и праздники со своими соотечественниками. «Участие в акции „Бессмертный полк“ стало для нас не просто формальным мероприятием, а глубоко личным актом памяти и единения. Второе шествие в Екатеринбурге еще раз подтвердило, насколько важно для нас чтить память героев, защищавших нашу Родину. Это возможность пройти плечом к плечу с единомышленниками, ощутить себя частью большого сплоченного народа, хранящего в сердцах истории своих предков. Эта акция — символ нашей свободы и единства, позволяющий нам передать потомкам ценность мира и благодарность тем, кто его отстоял», — отметила Марина. Екатеринбург и Свердловская область торжественно отмечают 80-летие со дня Победы в Великой Отечественной войне. Жителей региона ожидает насыщенная программа: от традиционного военного парада и ностальгической выставки ретроавтомобилей до трогательной акции «Вальс Победы». О том, как празднуют 9 Мая в регионе, URA.RU рассказывает в режиме онлайн.