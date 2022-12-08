08 декабря 2022

Челябинец передал привет с передовой в свой день рождения. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
Евгений Волосов рассказал, что помогает ему бороться со страхом Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащий из копейского взвода (Челябинская область) Евгений Волосов передал привет с передовой в свой день рождения и заявил, что нужно бояться не смерти, а прожить жизнь впустую. Видео блогер и боец разместил на своей странице в соцсети.

«Многих интересует вопрос, страшно ли мне? Отвечу так — страшно, но боятся нужно не смерти, а прожить впустую жизнь», — заявил Волосов в своем telegram-канале, и добавил, что сегодня у него день рождения.

Волосов отметил, что он уверен, что им гордятся его предки, родители, друзья, жена и многочисленные дети: сын и дочери. Он признался, что на фронте старается жить настоящим моментом, а не думать о прошлом или заглядывать в будущее, которое еще не наступило.

Волосов периодически пишет и выкладывает видео на своем канале с рассказами о жизни и быте отряда в зоне проведения спецоперации. Ранее он показывал фронтовой обед, учился боевым искусствам Шаолиня и передавал приветы родственникам сослуживцев.

Спецоперация на Украине проводится с 24 февраля. В сентябре российские власти распорядились начать частичную мобилизацию, которая к настоящему моменту завершена.

Все главные новости Челябинской области в telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/ACityThatSmog

Военнослужащий из копейского взвода (Челябинская область) Евгений Волосов передал привет с передовой в свой день рождения и заявил, что нужно бояться не смерти, а прожить жизнь впустую. Видео блогер и боец разместил на своей странице в соцсети. «Многих интересует вопрос, страшно ли мне? Отвечу так — страшно, но боятся нужно не смерти, а прожить впустую жизнь», — заявил Волосов в своем telegram-канале, и добавил, что сегодня у него день рождения. Волосов отметил, что он уверен, что им гордятся его предки, родители, друзья, жена и многочисленные дети: сын и дочери. Он признался, что на фронте старается жить настоящим моментом, а не думать о прошлом или заглядывать в будущее, которое еще не наступило. Волосов периодически пишет и выкладывает видео на своем канале с рассказами о жизни и быте отряда в зоне проведения спецоперации. Ранее он показывал фронтовой обед, учился боевым искусствам Шаолиня и передавал приветы родственникам сослуживцев. Спецоперация на Украине проводится с 24 февраля. В сентябре российские власти распорядились начать частичную мобилизацию, которая к настоящему моменту завершена.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...