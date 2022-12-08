Челябинец передал привет с передовой в свой день рождения. Видео

09 декабря 2022 в 14:12 Размер текста - 17 +

Евгений Волосов рассказал, что помогает ему бороться со страхом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военнослужащий из копейского взвода (Челябинская область) Евгений Волосов передал привет с передовой в свой день рождения и заявил, что нужно бояться не смерти, а прожить жизнь впустую. Видео блогер и боец разместил на своей странице в соцсети. «Многих интересует вопрос, страшно ли мне? Отвечу так — страшно, но боятся нужно не смерти, а прожить впустую жизнь», — заявил Волосов в своем telegram-канале, и добавил, что сегодня у него день рождения. Волосов отметил, что он уверен, что им гордятся его предки, родители, друзья, жена и многочисленные дети: сын и дочери. Он признался, что на фронте старается жить настоящим моментом, а не думать о прошлом или заглядывать в будущее, которое еще не наступило. Волосов периодически пишет и выкладывает видео на своем канале с рассказами о жизни и быте отряда в зоне проведения спецоперации. Ранее он показывал фронтовой обед, учился боевым искусствам Шаолиня и передавал приветы родственникам сослуживцев. Спецоперация на Украине проводится с 24 февраля. В сентябре российские власти распорядились начать частичную мобилизацию, которая к настоящему моменту завершена.

Военнослужащий из копейского взвода (Челябинская область) Евгений Волосов передал привет с передовой в свой день рождения и заявил, что нужно бояться не смерти, а прожить жизнь впустую. Видео блогер и боец разместил на своей странице в соцсети. «Многих интересует вопрос, страшно ли мне? Отвечу так — страшно, но боятся нужно не смерти, а прожить впустую жизнь», — заявил Волосов в своем telegram-канале, и добавил, что сегодня у него день рождения. Волосов отметил, что он уверен, что им гордятся его предки, родители, друзья, жена и многочисленные дети: сын и дочери. Он признался, что на фронте старается жить настоящим моментом, а не думать о прошлом или заглядывать в будущее, которое еще не наступило. Волосов периодически пишет и выкладывает видео на своем канале с рассказами о жизни и быте отряда в зоне проведения спецоперации. Ранее он показывал фронтовой обед, учился боевым искусствам Шаолиня и передавал приветы родственникам сослуживцев. Спецоперация на Украине проводится с 24 февраля. В сентябре российские власти распорядились начать частичную мобилизацию, которая к настоящему моменту завершена.