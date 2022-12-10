В Челябинской области нашли туристов с ребенком, которые заблудились в лесу

11 декабря 2022 в 15:25 Размер текста - 17 +

Найти дорогу домой туристам помогли полицейские Фото: Сергей Шадрин © URA.RU Полиция в Саткинском районе (Челябинская область) вывела из леса туристов с ребенком, которые заблудились на маршруте. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. «В дежурную часть отдела полиции города Бакала поступил звонок от женщины 1998 года рождения. Она сообщила, что вместе со своим знакомым и его 10-летним сыном отправилась в лес и заблудилась», — сообщили в ведомстве. Со слов женщины, около 11 утра она вместе с попутчиками решала на лыжах пойти в охотничью избушку рядом с профилакторием города Бакала, чтобы там переночевать. С собой у туристов была еда, вода и сотовые телефоны. Когда стало темнеть, мужчине на мобильный телефон пришло сообщение о включившемся роуминге. Так туристы поняли, что сошли с маршрута. На поиски потерявшихся отправились сотрудники полиции и добровольцы, было задействовано два снегохода. Туристов нашли ближе к девяти вечера. Они ушли с маршрута на 40 километров в сторону границы с Башкортостаном. Медицинская помощь им не потребовалась. Ранее в национальном парке Зюраткуль пропали четверо туристов. Они не рассчитали свои силы, несмотря на то, что были подготовлены. В итоге туристов нашли, никто не пострадал.

Полиция в Саткинском районе (Челябинская область) вывела из леса туристов с ребенком, которые заблудились на маршруте. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. «В дежурную часть отдела полиции города Бакала поступил звонок от женщины 1998 года рождения. Она сообщила, что вместе со своим знакомым и его 10-летним сыном отправилась в лес и заблудилась», — сообщили в ведомстве. Со слов женщины, около 11 утра она вместе с попутчиками решала на лыжах пойти в охотничью избушку рядом с профилакторием города Бакала, чтобы там переночевать. С собой у туристов была еда, вода и сотовые телефоны. Когда стало темнеть, мужчине на мобильный телефон пришло сообщение о включившемся роуминге. Так туристы поняли, что сошли с маршрута. На поиски потерявшихся отправились сотрудники полиции и добровольцы, было задействовано два снегохода. Туристов нашли ближе к девяти вечера. Они ушли с маршрута на 40 километров в сторону границы с Башкортостаном. Медицинская помощь им не потребовалась. Ранее в национальном парке Зюраткуль пропали четверо туристов. Они не рассчитали свои силы, несмотря на то, что были подготовлены. В итоге туристов нашли, никто не пострадал.