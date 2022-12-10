10 декабря 2022
09 декабря 2022

В Челябинской области нашли туристов с ребенком, которые заблудились в лесу

© Служба новостей «URA.RU»
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Зимняя природа. Урал, зима, зимний лес, тропинка в снегу, северный урал, зимний урал, урал зимой
Найти дорогу домой туристам помогли полицейские Фото:

Полиция в Саткинском районе (Челябинская область) вывела из леса туристов с ребенком, которые заблудились на маршруте. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

«В дежурную часть отдела полиции города Бакала поступил звонок от женщины 1998 года рождения. Она сообщила, что вместе со своим знакомым и его 10-летним сыном отправилась в лес и заблудилась», — сообщили в ведомстве.

Со слов женщины, около 11 утра она вместе с попутчиками решала на лыжах пойти в охотничью избушку рядом с профилакторием города Бакала, чтобы там переночевать. С собой у туристов была еда, вода и сотовые телефоны. Когда стало темнеть, мужчине на мобильный телефон пришло сообщение о включившемся роуминге. Так туристы поняли, что сошли с маршрута. На поиски потерявшихся отправились сотрудники полиции и добровольцы, было задействовано два снегохода. Туристов нашли ближе к девяти вечера. Они ушли с маршрута на 40 километров в сторону границы с Башкортостаном. Медицинская помощь им не потребовалась.

Ранее в национальном парке Зюраткуль пропали четверо туристов. Они не рассчитали свои силы, несмотря на то, что были подготовлены. В итоге туристов нашли, никто не пострадал.

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Полиция в Саткинском районе (Челябинская область) вывела из леса туристов с ребенком, которые заблудились на маршруте. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. «В дежурную часть отдела полиции города Бакала поступил звонок от женщины 1998 года рождения. Она сообщила, что вместе со своим знакомым и его 10-летним сыном отправилась в лес и заблудилась», — сообщили в ведомстве. Со слов женщины, около 11 утра она вместе с попутчиками решала на лыжах пойти в охотничью избушку рядом с профилакторием города Бакала, чтобы там переночевать. С собой у туристов была еда, вода и сотовые телефоны. Когда стало темнеть, мужчине на мобильный телефон пришло сообщение о включившемся роуминге. Так туристы поняли, что сошли с маршрута. На поиски потерявшихся отправились сотрудники полиции и добровольцы, было задействовано два снегохода. Туристов нашли ближе к девяти вечера. Они ушли с маршрута на 40 километров в сторону границы с Башкортостаном. Медицинская помощь им не потребовалась. Ранее в национальном парке Зюраткуль пропали четверо туристов. Они не рассчитали свои силы, несмотря на то, что были подготовлены. В итоге туристов нашли, никто не пострадал.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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