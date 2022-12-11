В Сургуте сантехники заломили цены за свои услуги

12 декабря 2022 в 21:15 Размер текста - 17 +

За минутную работу сантехники требуют полторы тысячи рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители Сургута (ХМАО) возмущены ценами на услуги сантехников и считают их завышенными. За несколько минут работы, которую может сделать практически каждый, сантехники требуют от сургутян от полутора до пяти тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщил житель города Сергей Носков. «У знакомой порвался шланг от смесителя к душу. Заменить его — минутное дело, даже специальных ключей не надо. Она позвонила по объявлениям сантехникам, и минимальную цену за это ей выставили в полторы тысячи рублей. Плюс еще шланг, который стоит 200-300 рублей, предлагали купить за тысячу. Сказал, чтоб отказывалась. Вечером купил его за 300 рублей, приехал и поменял меньше чем за пять минут. Просто не понимаю, зачем такие деньги брать за минутную работу с человека, который не понимает в этом», — сообщил Сергей Носков. На завышение цен жалуются жители города и в социальных сетях. В соцсети «ВКонтакте» в группе «Черный список Сургут» после поста о работе сантехника появилось несколько десятков гневных комментариев по расценкам данных специалистов. «Сантехник запросил за полную замену сливной арматуры 2 тысячи рублей плюс сама арматура. Я крышку с бачка сняла, сфотографировала. В магазине ребята дали деталь за 500 рублей. Объяснили, как поменять. Пришла домой и поменяла сама за 5 минут», — пишет Наталья Белогай, автор одного из комментариев. При этом жители говорят, что так поступают сантехники и управляющих компаниях. В диспетчерской аварийной службе Сургута журналисту URA.RU сообщили, что бесплатные работы сантехники проводят, только если это касается аварийных ситуаций. А поломки в квартире они исправляют по отдельной договоренности. Журналисту URA.RU удалось пообщаться с одним из сантехников города на условиях анонимности и уточнить, почему такие высокие цены на их услуги. «Минимальная цена за выезд начинается от 500 рублей. А когда мы делаем работу, то берем на себя обязательства, что все будет работать исправно. И если что-то случится, то заменим бесплатно. Я говорю о профессионалах. Да и ответственность большая — а вдруг кого-то затопит? Поэтому и берем такие суммы», — сообщил собеседник агентства. Ранее URA.RU сообщало, что жители ХМАО возмутились из-за цен на такси. За два километра пути с югорчан просят 500 рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Сургута (ХМАО) возмущены ценами на услуги сантехников и считают их завышенными. За несколько минут работы, которую может сделать практически каждый, сантехники требуют от сургутян от полутора до пяти тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщил житель города Сергей Носков. «У знакомой порвался шланг от смесителя к душу. Заменить его — минутное дело, даже специальных ключей не надо. Она позвонила по объявлениям сантехникам, и минимальную цену за это ей выставили в полторы тысячи рублей. Плюс еще шланг, который стоит 200-300 рублей, предлагали купить за тысячу. Сказал, чтоб отказывалась. Вечером купил его за 300 рублей, приехал и поменял меньше чем за пять минут. Просто не понимаю, зачем такие деньги брать за минутную работу с человека, который не понимает в этом», — сообщил Сергей Носков. На завышение цен жалуются жители города и в социальных сетях. В соцсети «ВКонтакте» в группе «Черный список Сургут» после поста о работе сантехника появилось несколько десятков гневных комментариев по расценкам данных специалистов. «Сантехник запросил за полную замену сливной арматуры 2 тысячи рублей плюс сама арматура. Я крышку с бачка сняла, сфотографировала. В магазине ребята дали деталь за 500 рублей. Объяснили, как поменять. Пришла домой и поменяла сама за 5 минут», — пишет Наталья Белогай, автор одного из комментариев. При этом жители говорят, что так поступают сантехники и управляющих компаниях. В диспетчерской аварийной службе Сургута журналисту URA.RU сообщили, что бесплатные работы сантехники проводят, только если это касается аварийных ситуаций. А поломки в квартире они исправляют по отдельной договоренности. Журналисту URA.RU удалось пообщаться с одним из сантехников города на условиях анонимности и уточнить, почему такие высокие цены на их услуги. «Минимальная цена за выезд начинается от 500 рублей. А когда мы делаем работу, то берем на себя обязательства, что все будет работать исправно. И если что-то случится, то заменим бесплатно. Я говорю о профессионалах. Да и ответственность большая — а вдруг кого-то затопит? Поэтому и берем такие суммы», — сообщил собеседник агентства. Ранее URA.RU сообщало, что жители ХМАО возмутились из-за цен на такси. За два километра пути с югорчан просят 500 рублей.