12 декабря 2022

Челябинец украл пивное оборудование из сетевого магазина

© Служба новостей «URA.RU»
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Алкоголь. Тюмень, пиво, алкоголь, бутылки с алкоголем, спиртное
Мужчина украл оборудование на сумму более 40 тысяч рублей Фото:

В Карталах (Челябинская область) мужчину задержали за кражу пивного оборудования из сетевого магазина. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«Представитель сетевой компании сообщил, что из магазина похищено оборудование для розлива пива. Сумма ущерба составила более 40 тысяч рублей. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — уточнили в ведомстве.

Подозреваемым оказался 35-летний работник магазина. После того, как оборудование убрали в подсобку, мужчина стал уверен, что оно больше не понадобится. Украв и продав технику, карталинец потратил деньги. На мужчину возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража).

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В Карталах (Челябинская область) мужчину задержали за кражу пивного оборудования из сетевого магазина. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Представитель сетевой компании сообщил, что из магазина похищено оборудование для розлива пива. Сумма ущерба составила более 40 тысяч рублей. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — уточнили в ведомстве. Подозреваемым оказался 35-летний работник магазина. После того, как оборудование убрали в подсобку, мужчина стал уверен, что оно больше не понадобится. Украв и продав технику, карталинец потратил деньги. На мужчину возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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