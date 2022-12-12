Челябинец украл пивное оборудование из сетевого магазина

Мужчина украл оборудование на сумму более 40 тысяч рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Карталах (Челябинская область) мужчину задержали за кражу пивного оборудования из сетевого магазина. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«Представитель сетевой компании сообщил, что из магазина похищено оборудование для розлива пива. Сумма ущерба составила более 40 тысяч рублей. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — уточнили в ведомстве.

Подозреваемым оказался 35-летний работник магазина. После того, как оборудование убрали в подсобку, мужчина стал уверен, что оно больше не понадобится. Украв и продав технику, карталинец потратил деньги. На мужчину возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража).