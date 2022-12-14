В Госдуме ответили на заявление Арестовича о конце спецоперации

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович совершенно не разбирается в военном деле и все его заявления о спецоперации являются «хотелками». Об этом заявил депутат Госдумы, генерал-лейтенант Андрей Гурулев.
«Стратегическая инициатива сегодня у российской армии, это явно видно. Что бы там Гордон (иноагент, внесен в список террористов и экстремистов) и Арестович не мычали, они в военном деле разбираются, как свиньи в апельсинах, все их заявления — просто хотелки», — написал Гурулев в своем telegram-канале.
Депутат отметил, что не стоит доверять вражеской прессе, ведь некоторая информация сделана для того, чтобы специально вводить в заблуждение. «Наши разведчики военные четко определяют, что и как должно проходить», — добавил он.
Ранее Арестович дал интервью Гордону, в котором сообщил, что в феврале — марте 2023 года произойдет «надлом» в боевых действиях, а через несколько месяцев конфликт закончится «победой Украины». Также он упомянул президента Украины Владимира Зеленского сказав, что тот устал от спецоперации РФ.
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Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович совершенно не разбирается в военном деле и все его заявления о спецоперации являются «хотелками». Об этом заявил депутат Госдумы, генерал-лейтенант Андрей Гурулев. «Стратегическая инициатива сегодня у российской армии, это явно видно. Что бы там Гордон (иноагент, внесен в список террористов и экстремистов) и Арестович не мычали, они в военном деле разбираются, как свиньи в апельсинах, все их заявления — просто хотелки», — написал Гурулев в своем telegram-канале. Депутат отметил, что не стоит доверять вражеской прессе, ведь некоторая информация сделана для того, чтобы специально вводить в заблуждение. «Наши разведчики военные четко определяют, что и как должно проходить», — добавил он. Ранее Арестович дал интервью Гордону, в котором сообщил, что в феврале — марте 2023 года произойдет «надлом» в боевых действиях, а через несколько месяцев конфликт закончится «победой Украины». Также он упомянул президента Украины Владимира Зеленского сказав, что тот устал от спецоперации РФ.