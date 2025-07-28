На Украине арестованы врачи из ЮАР по обвинению в дезертирстве

На Украине арестованы двое врачей из ЮАР при попытке покинуть территорию Украины. Об этом пишет City Press.
По данным издания, Йован Майнхардт и Тайрон Слабберт прибыли в страну по контракту, рассчитывая работать парамедиками в течение шести месяцев. Но условия их пребывания на Украине были изменены. Вместо ожидаемой медицинской работы их обязали пройти военную подготовку. Задержанные приняли решение покинуть учебный центр и отправились на такси в сторону польской границы. Однако на пограничном пункте их задержала украинская полиция. После задержания им были предъявлены обвинения в нарушении условий контракта и дезертирстве.
Южноафриканцы смогли коротко связаться с семьями и сообщить о случившемся. С тех пор, по данным родственников, они не выходят на связь, и их текущее местонахождение неизвестно.
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