Кадастровая стоимость участка составляет более 10 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Компания ООО «ЭнергоТехКомплект», учредителем которой является Наталья Гопфауф, и бизнесмен Павел Шилейкин, намерены построить магазин в Металлургическом районе Челябинска площадью 9 тысяч 225 квадратных метров. Публичные слушания по данному вопросу пройдут в Доме архитектора 22 декабря, сообщается на сайте мэрии.

«Провести публичные слушания 22 декабря 2022 года по рассмотрению проекта внесения изменений в проект межевания территории в части земельных участков в границах: ул. Хлебозаводская, ул. Морская, ОАО „Мечел“, СНТ „Строитель“ в Металлургическом районе города Челябинска. Организовать и провести собрание участников публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке Доме архитектора по адресу: город Челябинск, проспект Ленина, 41А», — говорится на сайте.

Сейчас на участке разрешено строить нежилые здания, бытовые и вспомогательные помещения, а также цех для производства стеклопакетов. Кадастровая стоимость участка составляет 10 млн 325 тысяч 265 рублей.

Инициаторами проекта стали Компания ООО «ЭнергоТехКомплект» и бизнесмен Павел Шилейкин. Согласно сервису «Сбис», учредителем и директором компании ООО «ЭнергоТехКомплект», является Наталья Гопфауф. Фирма занимается производством электротехнических материалов и электрооборудования. Что касается предпринимателя Павла Шилейкина, то он является учредителем компаний ООО «Электроком» и ООО «Сталкер», занимающихся оптовой торговлей.

Ранее бизнес-леди из Кургана купила недостроенный торгово-развлекательный комплекс, начатый экс-главой Челябинска. Объект был изъят у «Союза социально-экономического развития» по решению суда.

Сейчас на участке разрешено строить нежилые здания, бытовые и вспомогательные помещения, а также цех для производства стеклопакетов Скрин: Публичная кадастровая карта

Наталья Гопфауф и бизнесмен Павел Шилейкин, намерены построить магазин в Металлургическом районе Челябинска площадью 9 тысяч 225 квадратных метров Скрин: сайт Администрации г. Челябинск