Депутат заявил о новых льготах для семей мобилизованных в Екатеринбурге

14 декабря 2022 в 14:05 Размер текста - 17 +

Инициатива депутата дополнительно поддержать детей мобилизованных подвисла Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Депутат гордумы Екатеринбурга Андрей Пирожков на заседании комиссии по развитию образования предложил расширить перечень льгот, предоставляемых мэрией семьям мобилизованных горожан. По его мнению, необходимо наделить детей бойцов, участвующих в спецоперации РФ на Украине, приоритетным правом поступления в детские сады и школы по месту жительства. В мэрии Пирожкову объяснили, почему это невозможно сделать прямо сейчас. Видео с заседания опубликовано на сайте думы. «Наверное, на уровне муниципалитета мы можем какие-то дополнительные меры [поддержки семей утвердить] — возможно, не всегда финансовые. Можно посмотреть на пример Санкт-Петербурга. Там действует такая льгота — приоритетное поступление в образовательное учреждение ребенка, у которого родителя мобилизовали, по месту жительства», — сказал Пирожков. Замначальника городского департамента образования Михаил Ладейщиков отметил, что подобные вопросы — полномочия региональной власти. И напомнил, что несколько лет назад, когда мэрия билась за приоритетное право детей из одной семьи учиться в одном учреждении, документы рассматривало именно заксобрание. «Таким образом, приоритет [при поступлении в школы и детсады] сегодня имеют браться-сестры и дети сотрудников силовых структур. Вопрос именно о [детях] мобилизованных на сегодня не стоит», — сказал Ладейщшиков. В то же время он отметил, что в Екатеринбурге «достаточное количество мест для всех детей». В заключение Пирожков заявил, что, на его взгляд, перечень мер поддержки «куцый», и попросил отметить его задумку в протоколе — чтобы можно было вернуться к ней в начале 2023 года. Спорить с этим чиновники не стали. Один из собеседников агентства в мэрии, дополняя Ладейщикова, подчеркнул, что, если внедрить меры, предложенные Пирожковым, это вызовет дисбаланс в распределении мест в образовательных учреждениях Екатеринбурга. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутат гордумы Екатеринбурга Андрей Пирожков на заседании комиссии по развитию образования предложил расширить перечень льгот, предоставляемых мэрией семьям мобилизованных горожан. По его мнению, необходимо наделить детей бойцов, участвующих в спецоперации РФ на Украине, приоритетным правом поступления в детские сады и школы по месту жительства. В мэрии Пирожкову объяснили, почему это невозможно сделать прямо сейчас. Видео с заседания опубликовано на сайте думы. «Наверное, на уровне муниципалитета мы можем какие-то дополнительные меры [поддержки семей утвердить] — возможно, не всегда финансовые. Можно посмотреть на пример Санкт-Петербурга. Там действует такая льгота — приоритетное поступление в образовательное учреждение ребенка, у которого родителя мобилизовали, по месту жительства», — сказал Пирожков. Замначальника городского департамента образования Михаил Ладейщиков отметил, что подобные вопросы — полномочия региональной власти. И напомнил, что несколько лет назад, когда мэрия билась за приоритетное право детей из одной семьи учиться в одном учреждении, документы рассматривало именно заксобрание. «Таким образом, приоритет [при поступлении в школы и детсады] сегодня имеют браться-сестры и дети сотрудников силовых структур. Вопрос именно о [детях] мобилизованных на сегодня не стоит», — сказал Ладейщшиков. В то же время он отметил, что в Екатеринбурге «достаточное количество мест для всех детей». В заключение Пирожков заявил, что, на его взгляд, перечень мер поддержки «куцый», и попросил отметить его задумку в протоколе — чтобы можно было вернуться к ней в начале 2023 года. Спорить с этим чиновники не стали. Один из собеседников агентства в мэрии, дополняя Ладейщикова, подчеркнул, что, если внедрить меры, предложенные Пирожковым, это вызовет дисбаланс в распределении мест в образовательных учреждениях Екатеринбурга.