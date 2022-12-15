В Пермь приедет играть легендарный российский диджей

Знаменитый диджей выступит 23 декабря Фото: Дарья Попова © URA.RU

В Пермь приедет знаменитый российский диджей — Dj List. Об этом URA.RU сообщила организатор вечеринки с его участием и основатель пермского ночного клуба Motion Мария Медведева.

«Мы привозим Dj List 23 декабря. Правда основная локация клуба на Сибирской, 16 будет занята новогодними корпоративами. Поэтому вечеринка пройдет в Black list на Екатерининской, 66», — рассказала URA.RU Мария Медведева.

DJ List — российский музыкант, диджей и продюсер. В 2010 году он вошел в список лучших диджеев мира по версии журнала DJ Magazine. C 2018 года выступает на масштабном фестивале Alfa Future People. В том же году занял 13 место в рейтинге лучших диджеев в ежегодном российском онлайн-голосовании.

Организаторы рассказали, что количество билетов на вечеринку ограничено. Уже сейчас приобретают билеты любители электронной музыки из соседних городов — Ижевска, Екатеринбурга и т. д. Dj List будет играть с 23:00 до 5:00. Вход — 500 рублей.

Ранее URA.RU сообщало об открытии клуба Motion. Его фишка — популярные знаменитые гости из лучших московских клубов.