Новый ректор пермского медвуза начала инспекцию больниц

Анна Благонравова проверила, как работает ГКБ №4 Фото: Екатерина Сычкова

Глава Пермского медицинского университета Анна Благонравова после назначения начала проверки больниц, на базе которых работают кафедры вуза. Сегодня, 16 декабря, она посетила ГКБ №4, рассказал главный врач учреждения Андрей Ронзин.

«Сегодня новый ректор ПГМУ Анна Сергеевна Благонравова начала знакомство с клиническими базами медуниверситета. Очень рад знакомству и надеюсь на расширение нашего сотрудничества», — написал он в telegram-канале больницы «Великолепная четверка».

Анна Благонравова приступила к работе на посту и. о. ректора медуниверситета 1 декабря. Накануне она встречалась с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным.