15 декабря 2022

Новый ректор пермского медвуза начала инспекцию больниц

© Служба новостей «URA.RU»
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Анна Благонравова проверила, как работает ГКБ №4 Фото:

Глава Пермского медицинского университета Анна Благонравова после назначения начала проверки больниц, на базе которых работают кафедры вуза. Сегодня, 16 декабря, она посетила ГКБ №4, рассказал главный врач учреждения Андрей Ронзин.

«Сегодня новый ректор ПГМУ Анна Сергеевна Благонравова начала знакомство с клиническими базами медуниверситета. Очень рад знакомству и надеюсь на расширение нашего сотрудничества», — написал он в telegram-канале больницы «Великолепная четверка».

Анна Благонравова приступила к работе на посту и. о. ректора медуниверситета 1 декабря. Накануне она встречалась с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным.

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Глава Пермского медицинского университета Анна Благонравова после назначения начала проверки больниц, на базе которых работают кафедры вуза. Сегодня, 16 декабря, она посетила ГКБ №4, рассказал главный врач учреждения Андрей Ронзин. «Сегодня новый ректор ПГМУ Анна Сергеевна Благонравова начала знакомство с клиническими базами медуниверситета. Очень рад знакомству и надеюсь на расширение нашего сотрудничества», — написал он в telegram-канале больницы «Великолепная четверка». Анна Благонравова приступила к работе на посту и. о. ректора медуниверситета 1 декабря. Накануне она встречалась с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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