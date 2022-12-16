Глава Бурятии озвучил причину крушения вертолета в Улан-Удэ

Крушение вертолета Ми-171 в Улан-Удэ 16 декабря могли быть техническая неисправность или ошибка пилотов. Такие предварительные версии авиакатастрофы озвучил глава Бурятии Алексей Цыденов.
«Предварительной причиной крушения вертолета в Улан-Удэ стала техническая неисправность или ошибка пилотов», — сказал Цыденов. Его слова приводит РИА Новости. Воздушный транспорт был изготовлен на местном авиазаводе и предназначался на экспорт в Китай, уточили в экстренных службах.
Крушение Ми-171 произошло днем 16 декабря. По официальным данным, возгорание вертолета произошло на взлетной полосе аэропорта «Байкал». Погиб весь его экипаж — три человека. Власти региона пообещали выплатить семьям погибшим по миллиону рублей.
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Крушение вертолета Ми-171 в Улан-Удэ 16 декабря могли быть техническая неисправность или ошибка пилотов. Такие предварительные версии авиакатастрофы озвучил глава Бурятии Алексей Цыденов. «Предварительной причиной крушения вертолета в Улан-Удэ стала техническая неисправность или ошибка пилотов», — сказал Цыденов. Его слова приводит РИА Новости. Воздушный транспорт был изготовлен на местном авиазаводе и предназначался на экспорт в Китай, уточили в экстренных службах. Крушение Ми-171 произошло днем 16 декабря. По официальным данным, возгорание вертолета произошло на взлетной полосе аэропорта «Байкал». Погиб весь его экипаж — три человека. Власти региона пообещали выплатить семьям погибшим по миллиону рублей.