Глава Бурятии озвучил причину крушения вертолета в Улан-Удэ Глава Бурятии: вертолет в Улан-Удэ разбился из-за неисправности или ошибки пилотов 16 декабря 2022 в 14:24 Размер текста - 17 + Вертолет Ми-171 разбился 16 декабря на полосе аэропорта «Байкал» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Крушение вертолета Ми-171 в Улан-Удэ 16 декабря могли быть техническая неисправность или ошибка пилотов. Такие предварительные версии авиакатастрофы озвучил глава Бурятии Алексей Цыденов. «Предварительной причиной крушения вертолета в Улан-Удэ стала техническая неисправность или ошибка пилотов», — сказал Цыденов. Его слова приводит РИА Новости. Воздушный транспорт был изготовлен на местном авиазаводе и предназначался на экспорт в Китай, уточили в экстренных службах. Крушение Ми-171 произошло днем 16 декабря. По официальным данным, возгорание вертолета произошло на взлетной полосе аэропорта «Байкал». Погиб весь его экипаж — три человека. Власти региона пообещали выплатить семьям погибшим по миллиону рублей. Крушение вертолета Ми-171 в Улан-Удэ 16 декабря могли быть техническая неисправность или ошибка пилотов. Такие предварительные версии авиакатастрофы озвучил глава Бурятии Алексей Цыденов. «Предварительной причиной крушения вертолета в Улан-Удэ стала техническая неисправность или ошибка пилотов», — сказал Цыденов. Его слова приводит РИА Новости. Воздушный транспорт был изготовлен на местном авиазаводе и предназначался на экспорт в Китай, уточили в экстренных службах. Крушение Ми-171 произошло днем 16 декабря. По официальным данным, возгорание вертолета произошло на взлетной полосе аэропорта «Байкал». Погиб весь его экипаж — три человека. Власти региона пообещали выплатить семьям погибшим по миллиону рублей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям