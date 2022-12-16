Глава Бурятии озвучил причину крушения вертолета в Улан-Удэ

Глава Бурятии: вертолет в Улан-Удэ разбился из-за неисправности или ошибки пилотов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Международный военно-технический форум «Армия-2022». Екатеринбург, вертолет, милитари, армия, ми-8, милитаризация, птица, z войска, армия россии, лопасть вертолета
Вертолет Ми-171 разбился 16 декабря на полосе аэропорта «Байкал» Фото:

Крушение вертолета Ми-171 в Улан-Удэ 16 декабря могли быть техническая неисправность или ошибка пилотов. Такие предварительные версии авиакатастрофы озвучил глава Бурятии Алексей Цыденов.

«Предварительной причиной крушения вертолета в Улан-Удэ стала техническая неисправность или ошибка пилотов», — сказал Цыденов. Его слова приводит РИА Новости. Воздушный транспорт был изготовлен на местном авиазаводе и предназначался на экспорт в Китай, уточили в экстренных службах.

Крушение Ми-171 произошло днем 16 декабря. По официальным данным, возгорание вертолета произошло на взлетной полосе аэропорта «Байкал». Погиб весь его экипаж — три человека. Власти региона пообещали выплатить семьям погибшим по миллиону рублей.

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал URA.RU.

Крушение вертолета Ми-171 в Улан-Удэ 16 декабря могли быть техническая неисправность или ошибка пилотов. Такие предварительные версии авиакатастрофы озвучил глава Бурятии Алексей Цыденов. «Предварительной причиной крушения вертолета в Улан-Удэ стала техническая неисправность или ошибка пилотов», — сказал Цыденов. Его слова приводит РИА Новости. Воздушный транспорт был изготовлен на местном авиазаводе и предназначался на экспорт в Китай, уточили в экстренных службах. Крушение Ми-171 произошло днем 16 декабря. По официальным данным, возгорание вертолета произошло на взлетной полосе аэропорта «Байкал». Погиб весь его экипаж — три человека. Власти региона пообещали выплатить семьям погибшим по миллиону рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...