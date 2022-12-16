Три человека погибли при крушении вертолета в Улан-Удэ

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Этап специальных учений материально-технического обеспечения на станции Адуй. Свердловская область, дым, вертолет, война, военные действия
Вертолет загорелся в аэропорту «Байкал», сообщил Алексей Цыденко Фото:

При крушении вертолета в Улан-Удэ (республика Бурятия) погиб весь его экипаж — три человека. Об этом сообщил глава республики Алексей Цыденков.

«На борту вертолета не было пассажиров. Экипаж три человека. Экипаж, к сожалению, погиб», — написал Цыденов в своем telegram-канале. Он добавил, что возгорание вертолета произошло на взлетной полосе аэропорта «Байкал». Для устранения последствий происшествия задействованы все службы.

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При крушении вертолета в Улан-Удэ (республика Бурятия) погиб весь его экипаж — три человека. Об этом сообщил глава республики Алексей Цыденков. «На борту вертолета не было пассажиров. Экипаж три человека. Экипаж, к сожалению, погиб», — написал Цыденов в своем telegram-канале. Он добавил, что возгорание вертолета произошло на взлетной полосе аэропорта «Байкал». Для устранения последствий происшествия задействованы все службы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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