Три человека погибли при крушении вертолета в Улан-Удэ

При крушении вертолета в Улан-Удэ (республика Бурятия) погиб весь его экипаж — три человека. Об этом сообщил глава республики Алексей Цыденков.
«На борту вертолета не было пассажиров. Экипаж три человека. Экипаж, к сожалению, погиб», — написал Цыденов в своем telegram-канале. Он добавил, что возгорание вертолета произошло на взлетной полосе аэропорта «Байкал». Для устранения последствий происшествия задействованы все службы.
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При крушении вертолета в Улан-Удэ (республика Бурятия) погиб весь его экипаж — три человека. Об этом сообщил глава республики Алексей Цыденков. «На борту вертолета не было пассажиров. Экипаж три человека. Экипаж, к сожалению, погиб», — написал Цыденов в своем telegram-канале. Он добавил, что возгорание вертолета произошло на взлетной полосе аэропорта «Байкал». Для устранения последствий происшествия задействованы все службы.