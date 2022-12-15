В Свердловской области осудят четверых бойцов, до смерти избивших знакомых

16 декабря 2022 в 17:44 Размер текста - 17 +

Мужчин доставят в суд после года сбора доказательств Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Четверых жителей Верхней Пышмы (Свердловская область) начнут судить за избиение до смерти двух человек, находившихся в местном общежитии. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета по Свердловской области. «Все четверо обвиняемых жестоко избили одного из проживающих в данном общежитии мужчин. От полученных травм потерпевший на следующий день скончался в одной из екатеринбургских больниц», — сообщил представитель ведомства. Он отметил, что один из нападавших не успокоился после нападения на знакомого и решил избить второго мужчину, находившегося в общежитии. Тот прожил еще два месяца, после чего врачи не смогли поддерживать его состояние. По данным начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, первого мужчину избили, заподозрив его в краже, а второго нападавший решил избить без причины — за факт проживания с первым. Следователи собрали доказательства вины мужчин, провели 25 экспертиз и привлекли три десятка свидетелей, описавших картину происшествия.

Четверых жителей Верхней Пышмы (Свердловская область) начнут судить за избиение до смерти двух человек, находившихся в местном общежитии. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета по Свердловской области. «Все четверо обвиняемых жестоко избили одного из проживающих в данном общежитии мужчин. От полученных травм потерпевший на следующий день скончался в одной из екатеринбургских больниц», — сообщил представитель ведомства. Он отметил, что один из нападавших не успокоился после нападения на знакомого и решил избить второго мужчину, находившегося в общежитии. Тот прожил еще два месяца, после чего врачи не смогли поддерживать его состояние. По данным начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, первого мужчину избили, заподозрив его в краже, а второго нападавший решил избить без причины — за факт проживания с первым. Следователи собрали доказательства вины мужчин, провели 25 экспертиз и привлекли три десятка свидетелей, описавших картину происшествия.