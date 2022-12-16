Telegram-канал URA.RU вошел в топ-10 лучших по итогам 2022 года

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Российское Информационное Агентство URA.RU. Екатеринбург, ura.ru, ура ру, ura ru
Агентство URA.RU заняло седьмое место Фото:

Telegram-канал агентства URA.RU вошел в список 10 лучших СМИ. Об этом сообщается в агрегаторе лучших новостных каналов на платформе Telegaram.

URA.RU попал на седьмое место из десяти. Это следует из сообщения, которое было опубликовано в «ПУЛе Telegram».

После URA.RU идет издание «Абзац». На шестом месте идет газета «Комсомольская правда». Первое место заняло агентство РИА Новости. На последнее место встало агентство «Наш Regnum».

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Telegram-канал агентства URA.RU вошел в список 10 лучших СМИ. Об этом сообщается в агрегаторе лучших новостных каналов на платформе Telegaram. URA.RU попал на седьмое место из десяти. Это следует из сообщения, которое было опубликовано в «ПУЛе Telegram». После URA.RU идет издание «Абзац». На шестом месте идет газета «Комсомольская правда». Первое место заняло агентство РИА Новости. На последнее место встало агентство «Наш Regnum».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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