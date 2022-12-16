Telegram-канал URA.RU вошел в топ-10 лучших по итогам 2022 года

Telegram-канал агентства URA.RU вошел в список 10 лучших СМИ. Об этом сообщается в агрегаторе лучших новостных каналов на платформе Telegaram.
URA.RU попал на седьмое место из десяти. Это следует из сообщения, которое было опубликовано в «ПУЛе Telegram».
После URA.RU идет издание «Абзац». На шестом месте идет газета «Комсомольская правда». Первое место заняло агентство РИА Новости. На последнее место встало агентство «Наш Regnum».
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Telegram-канал агентства URA.RU вошел в список 10 лучших СМИ. Об этом сообщается в агрегаторе лучших новостных каналов на платформе Telegaram. URA.RU попал на седьмое место из десяти. Это следует из сообщения, которое было опубликовано в «ПУЛе Telegram». После URA.RU идет издание «Абзац». На шестом месте идет газета «Комсомольская правда». Первое место заняло агентство РИА Новости. На последнее место встало агентство «Наш Regnum».