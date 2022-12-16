Telegram-канал URA.RU вошел в топ-10 лучших по итогам 2022 года

16 декабря 2022 в 19:55 Размер текста - 17 +

Агентство URA.RU заняло седьмое место Фото: Анна Майорова © URA.RU Telegram-канал агентства URA.RU вошел в список 10 лучших СМИ. Об этом сообщается в агрегаторе лучших новостных каналов на платформе Telegaram. URA.RU попал на седьмое место из десяти. Это следует из сообщения , которое было опубликовано в «ПУЛе Telegram». После URA.RU идет издание «Абзац». На шестом месте идет газета «Комсомольская правда». Первое место заняло агентство РИА Новости. На последнее место встало агентство «Наш Regnum».

Telegram-канал агентства URA.RU вошел в список 10 лучших СМИ. Об этом сообщается в агрегаторе лучших новостных каналов на платформе Telegaram. URA.RU попал на седьмое место из десяти. Это следует из сообщения, которое было опубликовано в «ПУЛе Telegram». После URA.RU идет издание «Абзац». На шестом месте идет газета «Комсомольская правда». Первое место заняло агентство РИА Новости. На последнее место встало агентство «Наш Regnum».