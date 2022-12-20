Мэрия пермского города устроит новогодний аукцион с продажей земли

Администрация Осы проведет торги по продаже и аренде земли 30 декабря

Размер земельных участков варьируются от 600 до 2000 кв. метров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Администрация Осинского округа (Пермский край) проведет предновогодние торги по продаже и аренде земельных участков. Об этом мэрия сообщила на своей официальной группе в соцсети «ВКонтакте».

«Осинцы, у вас есть уникальная возможность купить или взять в аренду земельные участки. На аукцион выставлено 25 лотов», — говорится в группе.

В группе также опубликован документ с описанием каждого лота. Размеры земельных участков варьируются от 600 кв. м. до 2000 кв. м. Торги состоятся 30 декабря в 10:00 в здании администрации Осы. Заявки принимаются до 27 декабря.