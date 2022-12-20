20 декабря 2022

Мэрия пермского города устроит новогодний аукцион с продажей земли

Администрация Осы проведет торги по продаже и аренде земли 30 декабря
© Служба новостей «URA.RU»
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Особая экономическая зона
Размер земельных участков варьируются от 600 до 2000 кв. метров Фото:

Администрация Осинского округа (Пермский край) проведет предновогодние торги по продаже и аренде земельных участков. Об этом мэрия сообщила на своей официальной группе в соцсети «ВКонтакте».

«Осинцы, у вас есть уникальная возможность купить или взять в аренду земельные участки. На аукцион выставлено 25 лотов», — говорится в группе.

В группе также опубликован документ с описанием каждого лота. Размеры земельных участков варьируются от 600 кв. м. до 2000 кв. м. Торги состоятся 30 декабря в 10:00 в здании администрации Осы. Заявки принимаются до 27 декабря.

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Администрация Осинского округа (Пермский край) проведет предновогодние торги по продаже и аренде земельных участков. Об этом мэрия сообщила на своей официальной группе в соцсети «ВКонтакте». «Осинцы, у вас есть уникальная возможность купить или взять в аренду земельные участки. На аукцион выставлено 25 лотов», — говорится в группе. В группе также опубликован документ с описанием каждого лота. Размеры земельных участков варьируются от 600 кв. м. до 2000 кв. м. Торги состоятся 30 декабря в 10:00 в здании администрации Осы. Заявки принимаются до 27 декабря.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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