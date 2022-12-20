20 декабря 2022

Мэр Магнитогорска: западные санкции не смогли развалить экономику города

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Визит Николая Цуканова на ММК. Челябинская область, Магнитогорск, бердников сергей, портрет
Сергей Бередников призывает всех не сидеть «сложа руки» Фото:

В условиях блокады и западных санкций экономика Магнитогорска (Челябинская область) не развалилась и сумела подтвердить свою жизнеспособность. Об этом 21 декабря на пресс-конференции по итогам года заявил мэр Сергей Бередников.

«Несмотря на западные санкции и давление, Магнитогорск сумел подтвердить свою жизнеспособность. Мы поэтапно решали все проблемы и делали шаг вперед. И экономика наша не обрушилась. По некоторым видам отраслям было некоторое падение, а по некоторым рост», — заявил мэр. По словам Бередникова, если нет импорта, надо создавать новые производства, повышать производительность труда и его эффективность.

«Санкционное давление есть, и мы его безусловно ощущаем. Но мы не должны сидеть на месте. Это совместная работа всех жителей. Когда есть согласие в людях, когда город, цех, бригада осознают проблемы — нерешаемых вопросов нет и мы все решим», — заявил глава города.

Бердников подчеркнул, что социально ориентированный бюджет Магнитогорска получает серьезное финансирование из бюджета области. За это он поблагодарил губернатора Алексея Текслера и руководство регионального минздрава.

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В условиях блокады и западных санкций экономика Магнитогорска (Челябинская область) не развалилась и сумела подтвердить свою жизнеспособность. Об этом 21 декабря на пресс-конференции по итогам года заявил мэр Сергей Бередников. «Несмотря на западные санкции и давление, Магнитогорск сумел подтвердить свою жизнеспособность. Мы поэтапно решали все проблемы и делали шаг вперед. И экономика наша не обрушилась. По некоторым видам отраслям было некоторое падение, а по некоторым рост», — заявил мэр. По словам Бередникова, если нет импорта, надо создавать новые производства, повышать производительность труда и его эффективность. «Санкционное давление есть, и мы его безусловно ощущаем. Но мы не должны сидеть на месте. Это совместная работа всех жителей. Когда есть согласие в людях, когда город, цех, бригада осознают проблемы — нерешаемых вопросов нет и мы все решим», — заявил глава города. Бердников подчеркнул, что социально ориентированный бюджет Магнитогорска получает серьезное финансирование из бюджета области. За это он поблагодарил губернатора Алексея Текслера и руководство регионального минздрава.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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