Омбудсмен Мерзлякова назвала актуальные проблемы свердловчан

Омбудсмен Мерзлякова: свердловчане страдают от мошенников, обещающих вернуть домой мобилизованных

Татьяна Мерзлякова раскрыла, что родные, идя на поводу у мошенников, отдают от 40 до 80 тысяч рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Самыми сложными проблемами свердловчан являются вопросы, связанные с деятельностью мошенников, обещающих вернуть домой мобилизованных родственников. Об этом написала на своей странице в соцсети «ВКонтакте» уполномоченная по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова.

«Провела прием населения. Трудные вопросы связаны с мобилизацией. Пугает, что самыми сложными вопросами [по теме] остаются те, что связаны с деятельностью мошенников. Родственники платят аферистам от 40 до 80 тысяч рублей, желая вернуть мобилизованного домой», — сообщила Мерзлякова.

Омбудсмен Мерзлякова заявила, что с подобными вопросами к ней продолжают обращаться часто. «Финансовые мошенники, похоже, не боятся ответственности. Как, впрочем, и другие, в том числе юридические, которые не имеют ни моральных, ни нравственных принципов», — пояснила женщина.

Ранее Татьяна Мерзлякова заявляла, что ей удалось вернуть домой 580 мобилизованных свердловчан. При этом, все мужчины попадали под бронь, но все равно были отправлены в учебные центры

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации 21 сентября. Закончилась мобилизация 28 октября. В общей сложности на военную службу призвали порядка 300 тысяч резервистов. Из Свердловской области в зону проведения СВО отправилось около 9,7 тысячи солдат.