Омбудсмен Мерзлякова назвала актуальные проблемы свердловчан

Омбудсмен Мерзлякова: свердловчане страдают от мошенников, обещающих вернуть домой мобилизованных
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Проект «Прямая линия» при участии советника Президента России Валерия Фадеева. Екатеринбург, мерзлякова татьяна
Татьяна Мерзлякова раскрыла, что родные, идя на поводу у мошенников, отдают от 40 до 80 тысяч рублей Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Самыми сложными проблемами свердловчан являются вопросы, связанные с деятельностью мошенников, обещающих вернуть домой мобилизованных родственников. Об этом написала на своей странице в соцсети «ВКонтакте» уполномоченная по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова.

«Провела прием населения. Трудные вопросы связаны с мобилизацией. Пугает, что самыми сложными вопросами [по теме] остаются те, что связаны с деятельностью мошенников. Родственники платят аферистам от 40 до 80 тысяч рублей, желая вернуть мобилизованного домой», — сообщила Мерзлякова.

Омбудсмен Мерзлякова заявила, что с подобными вопросами к ней продолжают обращаться часто. «Финансовые мошенники, похоже, не боятся ответственности. Как, впрочем, и другие, в том числе юридические, которые не имеют ни моральных, ни нравственных принципов», — пояснила женщина.

Ранее Татьяна Мерзлякова заявляла, что ей удалось вернуть домой 580 мобилизованных свердловчан. При этом, все мужчины попадали под бронь, но все равно были отправлены в учебные центры

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации 21 сентября. Закончилась мобилизация 28 октября. В общей сложности на военную службу призвали порядка 300 тысяч резервистов. Из Свердловской области в зону проведения СВО отправилось около 9,7 тысячи солдат.

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Самыми сложными проблемами свердловчан являются вопросы, связанные с деятельностью мошенников, обещающих вернуть домой мобилизованных родственников. Об этом написала на своей странице в соцсети «ВКонтакте» уполномоченная по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова. «Провела прием населения. Трудные вопросы связаны с мобилизацией. Пугает, что самыми сложными вопросами [по теме] остаются те, что связаны с деятельностью мошенников. Родственники платят аферистам от 40 до 80 тысяч рублей, желая вернуть мобилизованного домой», — сообщила Мерзлякова. Омбудсмен Мерзлякова заявила, что с подобными вопросами к ней продолжают обращаться часто. «Финансовые мошенники, похоже, не боятся ответственности. Как, впрочем, и другие, в том числе юридические, которые не имеют ни моральных, ни нравственных принципов», — пояснила женщина. Ранее Татьяна Мерзлякова заявляла, что ей удалось вернуть домой 580 мобилизованных свердловчан. При этом, все мужчины попадали под бронь, но все равно были отправлены в учебные центры Президент РФ Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации 21 сентября. Закончилась мобилизация 28 октября. В общей сложности на военную службу призвали порядка 300 тысяч резервистов. Из Свердловской области в зону проведения СВО отправилось около 9,7 тысячи солдат.
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