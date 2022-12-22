Синоптики предупредили пермяков об оттепели и мокром снеге на выходных

По данным метеорологов, в Пермский край возвращается тепло Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В результате влияния обширного циклона с центром в Баренцевом море к выходным в Пермский край поступит теплый воздух. Об этом рассказали специалисты пермского проекта «Метеоролог и я».

«В субботу 14 декабря в Прикамье будет облачно. Возможны небольшие, местами умеренные осадки (ночью — снег, днем — мокрый снег). Температура воздуха ночью и днем будет колебаться у отметок от −3 до +2 градусов. По югу территории возможны порывы ветра до 15 м/с», — пишут метеорологи на сайте.

По данным синоптиков, в воскресенье в регионе будет облачно. Прогнозируются небольшой и местами умеренный снег. Температура воздуха ночью и днем от 0 до −5 градусов. По югу и востоку края температура может опуститься до отметки -10.

URA.RU писало ранее, что в ближайшие дни температура воздуха в Прикамье будет подвержена значительным колебаниям. Ожидалось, что средняя температура воздуха окажется на 1 — 3 градуса ниже положенной нормы.