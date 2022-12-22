«Единая Россия» отчиталась об итогах своей гуманитарной миссии в 2022 году

Помощь «Единой России» фронту: партия отчиталась о поддержке беженцев и жителей освобожденных регионов

23 декабря 2022 в 02:12 Размер текста - 17 +

ЕР принимает активное участие в оказании помощи причастным к СВО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине «Единая Россия» с первого дня проведения спецоперации оказывает всестороннюю помощь эвакуированным жителям Донбасса, а также тем, кто остался в ЛДНР, в Херсонской и Запорожской областях. Об этом доложила руководитель региональной общественной приемной председателя «Единая Россия» в Курганской области Ольга Баланчук. «На базе общественной приемной продолжает работать пункт сбора гуманитарной помощи. За это время мы стали центром притяжения неравнодушных людей, депутатов разных уровней, сторонников партии. Каждый из нас стал волонтером, добровольцем», — отметила она в разговоре с журналистами, передает пресс-служба ЕР на официальном сайте . По ее словам, представители партии «Единая Россия» собрали и отправили для жителей Донбасса и новых регионов несколько сотен тонн груза, в том числе продукты, бытовую химию, одежду, книги и лекарства. Кроме того, «Ассоциация лесоводческих и лесоперерабатывающих предприятий» выделила средства на восстановление домов, пострадавших от обстрелов. «Наши зауральские ребята были в разрушенных территориях с добровольческой миссией, помогали людям в городах и селах. Сейчас регион оказывает поддержку снаряжение, оргтехнику, предметы быта. Семьям военнослужащих оказывается всесторонняя помощь. Специалисты приемной консультируют обратившихся, берем в работу любые обращения, никто без внимания не оставлен», — заключила Ольга Баланчук. По словам секретаря Генсовета партии Андрея Турчака, партия развернула масштабную миссию, в рамках которой было собрано более 16 тысяч тонн гуманитарной помощи. Также Турчак подчеркнул, что после вступления ДНР и ЛНР в состав России направления гуманитарной миссии ЕР расширились. По его словам, помощь также доставляется прямиком на передовую, а также семьям военных. Секретарь Генсовета подчеркнул, что темпы и объемы гуманитарной миссии «Единой России» в 2023 году снижаться не будут. Только в октябре партия собрала более 1,2 млрд рублей на закупку спецсредств, квадрокоптеров, беспилотников, средств связи, тепловизоров и экипировки для бойцов на передовой. Сегодня на Донбассе и новых территориях работает более 40 гуманитарных центров «Единой России». Курируют их работу депутаты Госдумы. Также в 2022 году «Единая Россия» нормативно закрепила статус добровольческих формирований, участвующих в спецоперации. Помимо этого, были прописаны гарантии добровольцам, включая их обязательное личное страхование за счет средств бюджета. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

«Единая Россия» с первого дня проведения спецоперации оказывает всестороннюю помощь эвакуированным жителям Донбасса, а также тем, кто остался в ЛДНР, в Херсонской и Запорожской областях. Об этом доложила руководитель региональной общественной приемной председателя «Единая Россия» в Курганской области Ольга Баланчук. «На базе общественной приемной продолжает работать пункт сбора гуманитарной помощи. За это время мы стали центром притяжения неравнодушных людей, депутатов разных уровней, сторонников партии. Каждый из нас стал волонтером, добровольцем», — отметила она в разговоре с журналистами, передает пресс-служба ЕР на официальном сайте. По ее словам, представители партии «Единая Россия» собрали и отправили для жителей Донбасса и новых регионов несколько сотен тонн груза, в том числе продукты, бытовую химию, одежду, книги и лекарства. Кроме того, «Ассоциация лесоводческих и лесоперерабатывающих предприятий» выделила средства на восстановление домов, пострадавших от обстрелов. «Наши зауральские ребята были в разрушенных территориях с добровольческой миссией, помогали людям в городах и селах. Сейчас регион оказывает поддержку снаряжение, оргтехнику, предметы быта. Семьям военнослужащих оказывается всесторонняя помощь. Специалисты приемной консультируют обратившихся, берем в работу любые обращения, никто без внимания не оставлен», — заключила Ольга Баланчук. По словам секретаря Генсовета партии Андрея Турчака, партия развернула масштабную миссию, в рамках которой было собрано более 16 тысяч тонн гуманитарной помощи. Также Турчак подчеркнул, что после вступления ДНР и ЛНР в состав России направления гуманитарной миссии ЕР расширились. По его словам, помощь также доставляется прямиком на передовую, а также семьям военных. Секретарь Генсовета подчеркнул, что темпы и объемы гуманитарной миссии «Единой России» в 2023 году снижаться не будут. Только в октябре партия собрала более 1,2 млрд рублей на закупку спецсредств, квадрокоптеров, беспилотников, средств связи, тепловизоров и экипировки для бойцов на передовой. Сегодня на Донбассе и новых территориях работает более 40 гуманитарных центров «Единой России». Курируют их работу депутаты Госдумы. Также в 2022 году «Единая Россия» нормативно закрепила статус добровольческих формирований, участвующих в спецоперации. Помимо этого, были прописаны гарантии добровольцам, включая их обязательное личное страхование за счет средств бюджета.