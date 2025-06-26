Shot: в полицейском колледже в Ингушетии прогремел взрыв

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Проводится проверка по факту взрыва в колледже Ингушетии
Проводится проверка по факту взрыва в колледже Ингушетии Фото:

Сегодня ночью на территории Северо-Кавказского колледжа полиции в Назрани, Ингушетия, произошел взрыв. Повреждены только тротуар и рекламный баннер.

«Взрыв произошел в полицейском колледже в Ингушетии. По данным SHOT, там сработало СВУ», — пишет Shot.

Мощность взрыва была небольшой, обошлось без жертв и серьезных разрушений. По предварительной информации, повреждения получили только тротуар и рекламный баннер рядом с местом детонации.

В настоящее время правоохранительные органы проводят расследование для выяснения обстоятельств происшествия и того, каким образом СВУ оказалось на территории учебного заведения. Территория колледжа оцеплена, на месте работают сотрудники полиции и специалисты-взрывотехники.

URA.RU обратилось в региональное МЧС. Однако, на момент публикации ответа не поступило.

В последние недели в России уже происходили инциденты на образовательных и общественных объектах: в московском институте имени Щукина зафиксировано задымление без пострадавших, а ранее в подмосковном Пушкино произошел крупный пожар со взрывами газовых баллонов, также обошедшийся без жертв.

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Сегодня ночью на территории Северо-Кавказского колледжа полиции в Назрани, Ингушетия, произошел взрыв. Повреждены только тротуар и рекламный баннер. «Взрыв произошел в полицейском колледже в Ингушетии. По данным SHOT, там сработало СВУ», — пишет Shot. Мощность взрыва была небольшой, обошлось без жертв и серьезных разрушений. По предварительной информации, повреждения получили только тротуар и рекламный баннер рядом с местом детонации. В настоящее время правоохранительные органы проводят расследование для выяснения обстоятельств происшествия и того, каким образом СВУ оказалось на территории учебного заведения. Территория колледжа оцеплена, на месте работают сотрудники полиции и специалисты-взрывотехники. URA.RU обратилось в региональное МЧС. Однако, на момент публикации ответа не поступило. В последние недели в России уже происходили инциденты на образовательных и общественных объектах: в московском институте имени Щукина зафиксировано задымление без пострадавших, а ранее в подмосковном Пушкино произошел крупный пожар со взрывами газовых баллонов, также обошедшийся без жертв.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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