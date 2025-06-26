Shot: в полицейском колледже в Ингушетии прогремел взрыв

Сегодня ночью на территории Северо-Кавказского колледжа полиции в Назрани, Ингушетия, произошел взрыв. Повреждены только тротуар и рекламный баннер.
«Взрыв произошел в полицейском колледже в Ингушетии. По данным SHOT, там сработало СВУ», — пишет Shot.
Мощность взрыва была небольшой, обошлось без жертв и серьезных разрушений. По предварительной информации, повреждения получили только тротуар и рекламный баннер рядом с местом детонации.
В настоящее время правоохранительные органы проводят расследование для выяснения обстоятельств происшествия и того, каким образом СВУ оказалось на территории учебного заведения. Территория колледжа оцеплена, на месте работают сотрудники полиции и специалисты-взрывотехники.
URA.RU обратилось в региональное МЧС. Однако, на момент публикации ответа не поступило.
В последние недели в России уже происходили инциденты на образовательных и общественных объектах: в московском институте имени Щукина зафиксировано задымление без пострадавших, а ранее в подмосковном Пушкино произошел крупный пожар со взрывами газовых баллонов, также обошедшийся без жертв.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.