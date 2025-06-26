Пригожин предложил похоронить Ленина

Продюсер Иосиф Пригожин заявил о своей готовности выделить средства на захоронение Владимира Ленина. Он считает необходимым предать тело советского государственного деятеля земле, ссылаясь на православные традиции и уважение к памяти усопшего.
«Я готов (выделить средства на захоронение). В православии говорится, что тело должно быть предано земле», — рассказал Пригожин в беседе с изданием «Абзац». Вопрос о возможном захоронении Ленина периодически поднимается в общественной дискуссии. Сторонники идеи считают, что тело должно быть предано земле согласно религиозным и этическим нормам. Противники, напротив, видят в сохранении мавзолея важную часть исторического и культурного наследия страны.
Владимир Ленин скончался в 1924 году. Его тело было забальзамировано и помещено в мавзолей на Красной площади, который стал одним из символов советской эпохи. В конце мая 2025 года стало известно, что Министерство культуры России заказало реставрацию здания мавзолея, на которую будет выделено 20 миллионов рублей из государственного бюджета. Накануне закрытия мавзолея на реконструкцию возле него образовалась многолюдная очередь.
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