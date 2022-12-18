Эксперты раскрыли, как долго продлится эпидемия гриппа на Урале

Эпидемия свиного гриппа будет протекать в Екатеринбурге и других городах Урала вплоть до февраля 2023 года. Такие данные озвучили эксперты лаборатории «Гемотест» (исследование имеется в распоряжении редакции).
«За последние две недели количество проведенных ПЦР-тестов для выявления вируса выросло более, чем в три раза. По оценкам, сложная эпидемиологическая ситуация, связанная с распространением свиного гриппа, продлится до конца зимы», — заявили эксперты.
Такое долгое расхождение болезни представители лаборатории «Гемотест» связывают с тем, что свиной грипп отличается высокой заразностью и способствует снижению врожденного противовирусного иммунитета. Эксперты также уверены, что не последнюю роль в росте заболеваемости гриппом сыграл COVID-19, который ранее подорвал здоровье людей.
«Когда „вокруг все болеют“ и человек ищет способы защититься, стоит придерживаться известных правил: избегать людных мест, носить в общественных местах маски, тщательно мыть руки с мылом перед едой и после улицы, обрабатывать кожные покровы антисептическими средствами. И, конечно, не стоит пренебрегать вакцинацией», — отмечают представители лаборатории «Гемотест».
Ранее свердловчане стали массово заболевать свиным гриппом. За неделю с 5 по 11 декабря у 16,2% заболевших обнаружили грипп А (H1N1). Чтобы предотвратить распространение болезни, с 19 декабря все школы в Екатеринбурге отправились на карантин.
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Эпидемия свиного гриппа будет протекать в Екатеринбурге и других городах Урала вплоть до февраля 2023 года. Такие данные озвучили эксперты лаборатории «Гемотест» (исследование имеется в распоряжении редакции). «За последние две недели количество проведенных ПЦР-тестов для выявления вируса выросло более, чем в три раза. По оценкам, сложная эпидемиологическая ситуация, связанная с распространением свиного гриппа, продлится до конца зимы», — заявили эксперты. Такое долгое расхождение болезни представители лаборатории «Гемотест» связывают с тем, что свиной грипп отличается высокой заразностью и способствует снижению врожденного противовирусного иммунитета. Эксперты также уверены, что не последнюю роль в росте заболеваемости гриппом сыграл COVID-19, который ранее подорвал здоровье людей. «Когда „вокруг все болеют“ и человек ищет способы защититься, стоит придерживаться известных правил: избегать людных мест, носить в общественных местах маски, тщательно мыть руки с мылом перед едой и после улицы, обрабатывать кожные покровы антисептическими средствами. И, конечно, не стоит пренебрегать вакцинацией», — отмечают представители лаборатории «Гемотест». Ранее свердловчане стали массово заболевать свиным гриппом. За неделю с 5 по 11 декабря у 16,2% заболевших обнаружили грипп А (H1N1). Чтобы предотвратить распространение болезни, с 19 декабря все школы в Екатеринбурге отправились на карантин.