22 декабря 2022

Челябинец попытался убить отца с деменцией, а после покончить с собой

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сургут , нож, убийство, разбой, нападение, преступник, рука с ножом
Сын напал на больного отца с ножом Фото:

В Челябинске мужчина решил убить больного деменцией отца. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, после покушения сын попытался покончить с собой.

«Исполняя задуманное, он вывел отца в ванную, после чего нанес ему два удара ножом в живот и грудь. Затем он совершил попытку суицида, но остался жив и, позвонив дальнему родственнику, сообщил о случившемся», — сообщили URA.RU в прокуратуре региона.

Там отметили, что мужчина записал видеообращение на телефон, в котором объяснил свой поступок. Родственник, прибывший после звонка, еще долго не мог попасть в квартиру, и вызвал полицию и скорую помощь.

Сотрудники правоохранительных органов обезоружили мужчину, а медики оказали ему и его отцу помощь. После проведения судебно-психиатрической экспертизы, челябинец был признан невменяемым. Сначала его поместили под стражу, но после перевели в психдиспансер.

Будьте в курсе всех главных новостей Челябинской области - читайте канал Челябинск, который смог.

В Челябинске мужчина решил убить больного деменцией отца. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, после покушения сын попытался покончить с собой. «Исполняя задуманное, он вывел отца в ванную, после чего нанес ему два удара ножом в живот и грудь. Затем он совершил попытку суицида, но остался жив и, позвонив дальнему родственнику, сообщил о случившемся», — сообщили URA.RU в прокуратуре региона. Там отметили, что мужчина записал видеообращение на телефон, в котором объяснил свой поступок. Родственник, прибывший после звонка, еще долго не мог попасть в квартиру, и вызвал полицию и скорую помощь. Сотрудники правоохранительных органов обезоружили мужчину, а медики оказали ему и его отцу помощь. После проведения судебно-психиатрической экспертизы, челябинец был признан невменяемым. Сначала его поместили под стражу, но после перевели в психдиспансер.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...