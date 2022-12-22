Челябинец попытался убить отца с деменцией, а после покончить с собой

23 декабря 2022 в 12:50 Размер текста - 17 +

Сын напал на больного отца с ножом Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Челябинске мужчина решил убить больного деменцией отца. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, после покушения сын попытался покончить с собой. «Исполняя задуманное, он вывел отца в ванную, после чего нанес ему два удара ножом в живот и грудь. Затем он совершил попытку суицида, но остался жив и, позвонив дальнему родственнику, сообщил о случившемся», — сообщили URA.RU в прокуратуре региона. Там отметили, что мужчина записал видеообращение на телефон, в котором объяснил свой поступок. Родственник, прибывший после звонка, еще долго не мог попасть в квартиру, и вызвал полицию и скорую помощь. Сотрудники правоохранительных органов обезоружили мужчину, а медики оказали ему и его отцу помощь. После проведения судебно-психиатрической экспертизы, челябинец был признан невменяемым. Сначала его поместили под стражу, но после перевели в психдиспансер.

В Челябинске мужчина решил убить больного деменцией отца. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, после покушения сын попытался покончить с собой. «Исполняя задуманное, он вывел отца в ванную, после чего нанес ему два удара ножом в живот и грудь. Затем он совершил попытку суицида, но остался жив и, позвонив дальнему родственнику, сообщил о случившемся», — сообщили URA.RU в прокуратуре региона. Там отметили, что мужчина записал видеообращение на телефон, в котором объяснил свой поступок. Родственник, прибывший после звонка, еще долго не мог попасть в квартиру, и вызвал полицию и скорую помощь. Сотрудники правоохранительных органов обезоружили мужчину, а медики оказали ему и его отцу помощь. После проведения судебно-психиатрической экспертизы, челябинец был признан невменяемым. Сначала его поместили под стражу, но после перевели в психдиспансер.