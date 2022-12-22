ФСБ задержала в Перми агентов, которые сотрудничали с СБУ и готовили теракты

23 декабря 2022 в 13:23 Размер текста - 17 +

Задержанные готовили в Перми теракты и диверсии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Федеральная служба безопасности РФ задержала в Перми группу граждан, сотрудничавших со Службой безопасности и вооруженными силами Украины. По информации, размещенной на сайте ФСБ России, они готовили теракты на территории социально-значимых объектов в Перми. «На территории Пермского края разоблачена агентурная группа СБУ из числа граждан России Дмитрия Стрелкова, Михаила Соколова и Алексея Гашева, в задачи которой входили подготовка, проведение терактов и диверсий на территории России. В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что указанные лица осуществляли подготовку к совершению терактов и диверсий в отношении социально значимых объектов и инфраструктуры г. Перми, а также оказывали украинской спецслужбе иную помощь в целях дестабилизации социально-политической обстановки в регионе», — говорится на сайте ФСБ. Организовал деятельность группы Стрелков. По данным силовиков, он является активным участником запрещенной в России экстремистской организации праворадикального толка «Национал социализм/Белая власть». В 2019 году Стрелков уклонился от уголовной ответственности за ранее совершенные преступления экстремисткой направленности, и выехал на Украину. Там он был завербован СБУ, а впоследствии привлек к противоправной деятельности Соколова и Гашева. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям о госизмене (ст. 275 УК РФ) и шпионаже (ст. 276 УК РФ). Сейчас они заключены под стражу. Стрелков объявлен во всероссийский, федеральный и межгосударственный розыск. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Федеральная служба безопасности РФ задержала в Перми группу граждан, сотрудничавших со Службой безопасности и вооруженными силами Украины. По информации, размещенной на сайте ФСБ России, они готовили теракты на территории социально-значимых объектов в Перми. «На территории Пермского края разоблачена агентурная группа СБУ из числа граждан России Дмитрия Стрелкова, Михаила Соколова и Алексея Гашева, в задачи которой входили подготовка, проведение терактов и диверсий на территории России. В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что указанные лица осуществляли подготовку к совершению терактов и диверсий в отношении социально значимых объектов и инфраструктуры г. Перми, а также оказывали украинской спецслужбе иную помощь в целях дестабилизации социально-политической обстановки в регионе», — говорится на сайте ФСБ. Организовал деятельность группы Стрелков. По данным силовиков, он является активным участником запрещенной в России экстремистской организации праворадикального толка «Национал социализм/Белая власть». В 2019 году Стрелков уклонился от уголовной ответственности за ранее совершенные преступления экстремисткой направленности, и выехал на Украину. Там он был завербован СБУ, а впоследствии привлек к противоправной деятельности Соколова и Гашева. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям о госизмене (ст. 275 УК РФ) и шпионаже (ст. 276 УК РФ). Сейчас они заключены под стражу. Стрелков объявлен во всероссийский, федеральный и межгосударственный розыск.