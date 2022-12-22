22 декабря 2022

Тюменская сфера услуг ждет «большой куш» в январе

Бизнес рассчитывает умножить доходы в январские праздники за счет тюменцев
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деньги. Курган, зарплата, купюра, деньги, доход, взятка, бумажные деньги
Тюменский бизнес получит большую прибыль в январе Фото:

Руководители тюменского бизнеса в сфере услуг ждут большой прибыли в январские праздники. Об этом URA.RU сообщили сами предприниматели.

«В январе стабильно и у меня, и у коллег из предпринимательского сообщества идет прибыль. Бывает, на 100-150%. Особенно в сравнении с декабрем. В первый день зимы доходы всегда снижаются. Люди тратятся к Новому году: покупают подарки, продукты, путевки и прочее», — сообщает руководитель одного из массажных салонов Тюмени.

Несмотря на планируемый рост в сфере услуг, представители бьюти-индустрии рискуют своим бизнесом. Руководители салонов красоты вынуждены поднимать цены на свои услуги и в срочном порядке искать альтернативы взамен ушедшим иностранным брендам. Об этом ранее сообщало URA.RU.

Будьте в курсе всех главных новостей Тюменской области - читайте канал Темы Тюмени.

Руководители тюменского бизнеса в сфере услуг ждут большой прибыли в январские праздники. Об этом URA.RU сообщили сами предприниматели. «В январе стабильно и у меня, и у коллег из предпринимательского сообщества идет прибыль. Бывает, на 100-150%. Особенно в сравнении с декабрем. В первый день зимы доходы всегда снижаются. Люди тратятся к Новому году: покупают подарки, продукты, путевки и прочее», — сообщает руководитель одного из массажных салонов Тюмени. Несмотря на планируемый рост в сфере услуг, представители бьюти-индустрии рискуют своим бизнесом. Руководители салонов красоты вынуждены поднимать цены на свои услуги и в срочном порядке искать альтернативы взамен ушедшим иностранным брендам. Об этом ранее сообщало URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...