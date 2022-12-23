В свердловском городе простились с участником спецоперации

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Прощание с погибшим в СВО Денисом Ф. Дом офицеров. Пермь., почетный караул, z войска, сво, воинские почести, прощание с погибшим в сво, фомин денис
Местный житель Ивдельского городского округа погиб в ходе СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Ивдельском городском округе простились с Максимом Воронцовым, погибшим в зоне спецоперации. Об этом сообщает администрация городского округа.

«Сегодня состоялось прощание с погибшим воином, исполнявшим свой воинский долг Максимом Воронцовым. Скорбим вместе с вами», — рассказали в сообществе «Администрация Ивдельского городского округа» социальной сети «ВКонтакте».

В администрации городского округа от имени всех местных жителей выражают соболезнования родным и близким погибшего. «Ваша боль отзывается в сердце каждого из нас», — добавили они.

Ранее URA.RU сообщало, что Пригожин поддержал идею отправить на спецоперацию судимых свердловчанок. К нему обратился коллектив женщин-заключенных из ИК-6.

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В Ивдельском городском округе простились с Максимом Воронцовым, погибшим в зоне спецоперации. Об этом сообщает администрация городского округа. «Сегодня состоялось прощание с погибшим воином, исполнявшим свой воинский долг Максимом Воронцовым. Скорбим вместе с вами», — рассказали в сообществе «Администрация Ивдельского городского округа» социальной сети «ВКонтакте». В администрации городского округа от имени всех местных жителей выражают соболезнования родным и близким погибшего. «Ваша боль отзывается в сердце каждого из нас», — добавили они. Ранее URA.RU сообщало, что Пригожин поддержал идею отправить на спецоперацию судимых свердловчанок. К нему обратился коллектив женщин-заключенных из ИК-6.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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