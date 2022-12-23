В свердловском городе простились с участником спецоперации

Местный житель Ивдельского городского округа погиб в ходе СВО Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Ивдельском городском округе простились с Максимом Воронцовым, погибшим в зоне спецоперации. Об этом сообщает администрация городского округа.

«Сегодня состоялось прощание с погибшим воином, исполнявшим свой воинский долг Максимом Воронцовым. Скорбим вместе с вами», — рассказали в сообществе «Администрация Ивдельского городского округа» социальной сети «ВКонтакте».

В администрации городского округа от имени всех местных жителей выражают соболезнования родным и близким погибшего. «Ваша боль отзывается в сердце каждого из нас», — добавили они.

Ранее URA.RU сообщало, что Пригожин поддержал идею отправить на спецоперацию судимых свердловчанок. К нему обратился коллектив женщин-заключенных из ИК-6.