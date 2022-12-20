Пригожин поддержал идею отправить на спецоперацию судимых свердловчанок

Евгений Пригожин не исключил, что свердловчанки из ИК-6 могут отправиться на фронт Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин поддержал желание женщин, отбывающих наказание в ИК-6 Нижнего Тагила, отправиться в зону спецоперации. С таким обращением к бизнесмену обратился депутат свердловского заксобрания Вячеслав Вегнер, сообщили в пресс-службе Пригожина.

Как следует из официального письма Вегнера, к нему обратился коллектив женщин-заключенных из ИК-6. «Они готовы отправиться в зону специальной военной операции в качестве связистов, врачей, медсестер, чтобы оказывать там посильную помощь нашим военнослужащим», — передал их слова Вегнер. Депутат заметил, что женщины, по его мнению, могут помочь фронту, и предложил Пригожину рассмотреть такую идею.

«Абсолютно с вами согласен. Не только медсестрами и связистами, а также в диверсионных группах и снайперских парах. Всем известно, что это широко применялось. Работаем в этом направлении. Есть сопротивление, но, думаю, дожмем», — процитировала Пригожина его пресс-служба.

В октябре источники URA.RU сообщали, что Евгений Пригожин лично посетил несколько колоний в Свердловской области. Среди них, в частности, назывались тагильская ИК-5, ивдельская ИК-63 и тавдинская ИК-26. В таких поездках, как принято считать, бизнесмен предлагает заключенным вступить в ряды ЧВК «Вагнер» и отправиться на спецоперацию. В пресс-службе Пригожина информацию не подтверждали.