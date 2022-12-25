Губернатор ХМАО отчиталась об объемах помощи в СВО

26 декабря 2022 в 12:35 Размер текста - 17 +

Наталья Комарова: 68 тонн передано в поддержку военнослужащих Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Объем помощи ЛДНР, Запорожью и Херсонщине, в том числе военным в секторе СВО со стороны Югры превысил 700 тонн. Об этом сообщила губернатор ХМАО Наталья Комарова во время прямой трансляции в своем официальном аккаунте в соцсети «ВКонтакте». «Так, с начала специальной военной операции югорчанами собрано и отправлено в Донецкую, Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области 722 тонны гуманитарной помощи. Из них 68 тонн передано в поддержку военнослужащих», — сказала Комарова.



Также губернатор рассказала о помощи семьям военнослужащих и учебным центрам, где проходили подготовку мобилизованные югорчане. Комарова отметила важность молодежного добровольческого движения, которое действует как в Югре, при помощи семьям мобилизованных, так и в новых российских территориях.



Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Югры Наталья Комарова в ходе рабочей поездки в Луганскую народную республику встретилась с военнослужащими из ХМАО, выполняющими боевые задачи в ходе спецоперации. Глава региона поздравила земляков с Новым годом и вручила военным подарки — посылки с продуктами и теплыми вещами.

Объем помощи ЛДНР, Запорожью и Херсонщине, в том числе военным в секторе СВО со стороны Югры превысил 700 тонн. Об этом сообщила губернатор ХМАО Наталья Комарова во время прямой трансляции в своем официальном аккаунте в соцсети «ВКонтакте». «Так, с начала специальной военной операции югорчанами собрано и отправлено в Донецкую, Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области 722 тонны гуманитарной помощи. Из них 68 тонн передано в поддержку военнослужащих», — сказала Комарова. Также губернатор рассказала о помощи семьям военнослужащих и учебным центрам, где проходили подготовку мобилизованные югорчане. Комарова отметила важность молодежного добровольческого движения, которое действует как в Югре, при помощи семьям мобилизованных, так и в новых российских территориях. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Югры Наталья Комарова в ходе рабочей поездки в Луганскую народную республику встретилась с военнослужащими из ХМАО, выполняющими боевые задачи в ходе спецоперации. Глава региона поздравила земляков с Новым годом и вручила военным подарки — посылки с продуктами и теплыми вещами.