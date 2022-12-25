Митрополит Челябинский и Миасский Алексий снял открытку с «Елки желаний» Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Митрополит Челябинский и Миасский Алексий исполнил новогоднее желание брата и сестры из Карталинского района, чей отец участвовал в спецоперации на Украине. Об этом URA.RU сообщили в Челябинской епархии.

«На днях митрополит Челябинский и Миасский Алексий в резиденции губернатора Челябинской области снял открытку с „Елки желаний“, в которой о своих мечтах написали Маша и Сережа из поселка Локомотивный Карталинского района. Брат и сестра попросили игрушечный автомобиль с пультом управления и куклу», — рассказали в епархии.

Дети вместе с матерью Ольгой Фирсовой посетили управление Челябинской епархии, где им вручили подарки. Церковь также подарила ребятам конструкторы Lego, книжки, канцтовары, рюкзак и билеты на Рождественскую елку.

Юрий Фирсов погиб 4 ноября. Свой подвиг Юрий совершил во время вражеского артобстрела. Он сам был ранен, но кинулся спасать товарища. Посадив его в машину, он бросился к другому раненому бойцу — и погиб. Позже проститься с героем в поселке Локомотивный пришло около 600 земляков.