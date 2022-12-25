25 декабря 2022

Челябинский митрополит исполнил новогоднюю мечту детей героя СВО. Фото

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XV заседание Законодательного собрания Пермского края. Пермь, митрополит, руки священника
Митрополит Челябинский и Миасский Алексий снял открытку с «Елки желаний» Фото:

Митрополит Челябинский и Миасский Алексий исполнил новогоднее желание брата и сестры из Карталинского района, чей отец участвовал в спецоперации на Украине. Об этом URA.RU сообщили в Челябинской епархии.

«На днях митрополит Челябинский и Миасский Алексий в резиденции губернатора Челябинской области снял открытку с „Елки желаний“, в которой о своих мечтах написали Маша и Сережа из поселка Локомотивный Карталинского района. Брат и сестра попросили игрушечный автомобиль с пультом управления и куклу», — рассказали в епархии.

Дети вместе с матерью Ольгой Фирсовой посетили управление Челябинской епархии, где им вручили подарки. Церковь также подарила ребятам конструкторы Lego, книжки, канцтовары, рюкзак и билеты на Рождественскую елку.

Юрий Фирсов погиб 4 ноября. Свой подвиг Юрий совершил во время вражеского артобстрела. Он сам был ранен, но кинулся спасать товарища. Посадив его в машину, он бросился к другому раненому бойцу — и погиб. Позже проститься с героем в поселке Локомотивный пришло около 600 земляков.

РПЦ исполнила новогодние мечты Маши и Сережи
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Митрополит Челябинский и Миасский Алексий исполнил новогоднее желание брата и сестры из Карталинского района, чей отец участвовал в спецоперации на Украине. Об этом URA.RU сообщили в Челябинской епархии. «На днях митрополит Челябинский и Миасский Алексий в резиденции губернатора Челябинской области снял открытку с „Елки желаний“, в которой о своих мечтах написали Маша и Сережа из поселка Локомотивный Карталинского района. Брат и сестра попросили игрушечный автомобиль с пультом управления и куклу», — рассказали в епархии. Дети вместе с матерью Ольгой Фирсовой посетили управление Челябинской епархии, где им вручили подарки. Церковь также подарила ребятам конструкторы Lego, книжки, канцтовары, рюкзак и билеты на Рождественскую елку. Юрий Фирсов погиб 4 ноября. Свой подвиг Юрий совершил во время вражеского артобстрела. Он сам был ранен, но кинулся спасать товарища. Посадив его в машину, он бросился к другому раненому бойцу — и погиб. Позже проститься с героем в поселке Локомотивный пришло около 600 земляков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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