Роспотребнадзор ХМАО массово отправил на дистант школьников из-за эпидемии ОРВИ и гриппа

27 декабря 2022 в 10:39 Размер текста - 17 +

На дистанционную форму обучения попали тысячи детсадовцев и школьников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Роспотребнадзор по ХМАО отправил на дистанционную форму работы 50 школ и 12 детских садов. Об этом сообщается на сайте ведомства. «В связи с заболеваемостью респираторными инфекциями приостановлен очный формат образовательного процесса в 12 детских дошкольных учреждений в Березовском, Октябрьском, Ханты-Мансийском, Сургутском и Кондинском районах, 50 общеобразовательных организациях, 121 группе в детсадах, 790 классах и в школе-интернате в Нягани», — отметили в пресс-службе Роспотребнадзора. Ранее URA.RU рассказывало, что отдел Роспотребнадзора по Сургуту и Сургутскому району ХМАО внес предложение перевести образовательный процесс в школах в онлайн-формат. Если администрации обоих муниципалитетов примут такое решение, школьников отправят на недельный дистант.

Роспотребнадзор по ХМАО отправил на дистанционную форму работы 50 школ и 12 детских садов. Об этом сообщается на сайте ведомства. «В связи с заболеваемостью респираторными инфекциями приостановлен очный формат образовательного процесса в 12 детских дошкольных учреждений в Березовском, Октябрьском, Ханты-Мансийском, Сургутском и Кондинском районах, 50 общеобразовательных организациях, 121 группе в детсадах, 790 классах и в школе-интернате в Нягани», — отметили в пресс-службе Роспотребнадзора. Ранее URA.RU рассказывало, что отдел Роспотребнадзора по Сургуту и Сургутскому району ХМАО внес предложение перевести образовательный процесс в школах в онлайн-формат. Если администрации обоих муниципалитетов примут такое решение, школьников отправят на недельный дистант.