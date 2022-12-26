26 декабря 2022

Роспотребнадзор ХМАО массово отправил на дистант школьников из-за эпидемии ОРВИ и гриппа

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На дистанционную форму обучения попали тысячи детсадовцев и школьников Фото:

Роспотребнадзор по ХМАО отправил на дистанционную форму работы 50 школ и 12 детских садов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В связи с заболеваемостью респираторными инфекциями приостановлен очный формат образовательного процесса в 12 детских дошкольных учреждений в Березовском, Октябрьском, Ханты-Мансийском, Сургутском и Кондинском районах, 50 общеобразовательных организациях, 121 группе в детсадах, 790 классах и в школе-интернате в Нягани», — отметили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Ранее URA.RU рассказывало, что отдел Роспотребнадзора по Сургуту и Сургутскому району ХМАО внес предложение перевести образовательный процесс в школах в онлайн-формат. Если администрации обоих муниципалитетов примут такое решение, школьников отправят на недельный дистант.

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Роспотребнадзор по ХМАО отправил на дистанционную форму работы 50 школ и 12 детских садов. Об этом сообщается на сайте ведомства. «В связи с заболеваемостью респираторными инфекциями приостановлен очный формат образовательного процесса в 12 детских дошкольных учреждений в Березовском, Октябрьском, Ханты-Мансийском, Сургутском и Кондинском районах, 50 общеобразовательных организациях, 121 группе в детсадах, 790 классах и в школе-интернате в Нягани», — отметили в пресс-службе Роспотребнадзора. Ранее URA.RU рассказывало, что отдел Роспотребнадзора по Сургуту и Сургутскому району ХМАО внес предложение перевести образовательный процесс в школах в онлайн-формат. Если администрации обоих муниципалитетов примут такое решение, школьников отправят на недельный дистант.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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