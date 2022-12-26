Пермское УФАС уличило Сбер в нарушении закона

27 декабря 2022 в 11:22 Размер текста - 17 +

Сбер разместил в Перми незаконную рекламу Фото: Владимир Андреев © URA.RU Пермские антимонопольщики обнаружили, что ПАО «Сбербанк» нарушило закон о рекламе. Об этом Пермское УФАС сообщило в официальном сообществе в соцсети «ВКонтакте». «В Перми на дороге Дружбы расположен билборд, на котором была размещена реклама ПАО „Сбербанк“, нарушающая действующее законодательства. В рекламе употреблялась фраза „самая выгодная“, при этом отсутствовали критерии, по которым производится сравнение. Это является нарушением закона о рекламе», — говорится в сообщении ведомства. Антимонопольщики возбудили дело, в ходе рассмотрения которого незаконная реклама была демонтирована. Несмотря на это ПАО «Сбербанк» грозит штраф до 500 тысяч рублей.

Пермские антимонопольщики обнаружили, что ПАО «Сбербанк» нарушило закон о рекламе. Об этом Пермское УФАС сообщило в официальном сообществе в соцсети «ВКонтакте». «В Перми на дороге Дружбы расположен билборд, на котором была размещена реклама ПАО „Сбербанк“, нарушающая действующее законодательства. В рекламе употреблялась фраза „самая выгодная“, при этом отсутствовали критерии, по которым производится сравнение. Это является нарушением закона о рекламе», — говорится в сообщении ведомства. Антимонопольщики возбудили дело, в ходе рассмотрения которого незаконная реклама была демонтирована. Несмотря на это ПАО «Сбербанк» грозит штраф до 500 тысяч рублей.