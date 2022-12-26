26 декабря 2022

Пермское УФАС уличило Сбер в нарушении закона

© Служба новостей «URA.RU»
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Головной офис Сбербанка. Москва, сбербанк, сбер
Сбер разместил в Перми незаконную рекламу Фото:

Пермские антимонопольщики обнаружили, что ПАО «Сбербанк» нарушило закон о рекламе. Об этом Пермское УФАС сообщило в официальном сообществе в соцсети «ВКонтакте».

«В Перми на дороге Дружбы расположен билборд, на котором была размещена реклама ПАО „Сбербанк“, нарушающая действующее законодательства. В рекламе употреблялась фраза „самая выгодная“, при этом отсутствовали критерии, по которым производится сравнение. Это является нарушением закона о рекламе», — говорится в сообщении ведомства.

Антимонопольщики возбудили дело, в ходе рассмотрения которого незаконная реклама была демонтирована. Несмотря на это ПАО «Сбербанк» грозит штраф до 500 тысяч рублей.

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Пермские антимонопольщики обнаружили, что ПАО «Сбербанк» нарушило закон о рекламе. Об этом Пермское УФАС сообщило в официальном сообществе в соцсети «ВКонтакте». «В Перми на дороге Дружбы расположен билборд, на котором была размещена реклама ПАО „Сбербанк“, нарушающая действующее законодательства. В рекламе употреблялась фраза „самая выгодная“, при этом отсутствовали критерии, по которым производится сравнение. Это является нарушением закона о рекламе», — говорится в сообщении ведомства. Антимонопольщики возбудили дело, в ходе рассмотрения которого незаконная реклама была демонтирована. Несмотря на это ПАО «Сбербанк» грозит штраф до 500 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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