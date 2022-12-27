Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков вручил подарок воспитаннице школы-интерната Фото: пресс-служба СОСПП

Участники Екатерининской ассамблеи исполнили желания воспитанников школы-интерната №17 в Екатеринбурге. Детям вручили подарки, о которых они написали на открытках для «Дерева добра». Об этом URA.RU сообщили в Свердловском областном союзе промышленников и предпринимателей (СОСПП).

«На Екатерининской ассамблее собирается очень много людей, которые хотят выполнить мечты ребят с „Дерева добра“. В этом году, как и в прошлые, дерево быстро опустело. Некоторые участники благотворительного вечера пожелали вручить подарки лично», — рассказал советник президента СОСПП, заместитель председателя попечительского совета Екатерининской ассамблеи Михаил Черепанов.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев исполнил желание 12-летней Арины, которая мечтала побывать в Санкт-Петербурге. Девочка отправится туда на весенние каникулы. Советник президента Сбербанка Владимир Черкашин исполнил желание восьмилетней Веры и подарил ей щенка французского бульдога. Девочка из-за болезни не могла ходить, но благодаря усилиям, а также поддержке врачей и близких научилась передвигаться и мечтала о том, чтобы в прогулках ее сопровождала собака.

Еще один подарок получила восьмилетняя Аня. Девочка не может ходить, но хочет посмотреть мир. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подарил ей планшет с выходом в интернет.

Всего на «Дереве добра» было 29 открыток — гости Екатерининской Ассамблеи выполнили все желания. Дети просили планшеты, ноутбуки, настольные игры, беговые дорожки, фотосессии, комплекты для записи вокала и музыки, общение с дельфинами. Также директору школы-интерната №17 вручили сертификат на 4,2 млн рублей на покупку оборудования для восстановления и реабилитации детей с проблемами опорно-двигательного аппарата. Деньги вручил первый вице-президент СОСПП Александр Породнов.

Екатерининская ассамблея — самое известное благотворительное мероприятие на Урале. В 2022-м году в рамках мероприятия собрали более ста миллионов рублей на реализацию социальных проектов в Свердловской области.

Восьмилетняя Вера получила в подарок от советника президента Сбербанка Владимира Черкашина французского бульдога Фото: пресс-служба СОСПП

Всего на «Дереве добра» было 29 открыток. Участники Екатерининской ассамблеи исполнили все желания Фото: пресс-служба СОСПП

Мэр Алексей Орлов подарил восьмилетней Ане планшет Фото: пресс-служба СОСПП

Директору школы-интерната №17 Марку Ицковичу вручили денежный сертификат на сумму 4,2 млн рублей на покупку оборудования для восстановления нейромышечных связей опорно-двигательного аппарата Фото: пресс-служба СОСПП