27 декабря 2022

Екатеринбуржцам посоветовали не выходить из дома из-за пожара в торговом комплексе

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Жителям Горного Щита советуют воздержаться от выхода на улицу из-за случившегося пожара Фото:

Врачи советуют жителям Горного Щита не находиться на открытом воздухе из-за пожара, который разгорелся 27 декабря в торговом комплексе «Колхозный двор» в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора в telegram-канале.

«Медики советуют жителям избегать нахождения на открытом воздухе, не открывать окна, больше пить, промывать глаза, нос и горло», — говорится в сообщении. Также рекомендовано отказаться от курения, а если необходимо выйти на улицу, то использовать маски и респираторы.

В ведомстве сообщили, что на месте инцидента организовано проведение лабораторных исследований качества атмосферного воздуха. «Если возникнут симптомы острого заболевания или недомогания — необходимо обратиться к врачу», — резюмировали в ведомстве.

Ранее URA.RU писало о пожаре в ТК «Колхозный двор». Для ликвидации огня пожарным подняли в небо дроны. Открытое горение ликвидировано в 02:37 по местному времени, сообщили в свердловском МЧС.

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Врачи советуют жителям Горного Щита не находиться на открытом воздухе из-за пожара, который разгорелся 27 декабря в торговом комплексе «Колхозный двор» в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора в telegram-канале. «Медики советуют жителям избегать нахождения на открытом воздухе, не открывать окна, больше пить, промывать глаза, нос и горло», — говорится в сообщении. Также рекомендовано отказаться от курения, а если необходимо выйти на улицу, то использовать маски и респираторы. В ведомстве сообщили, что на месте инцидента организовано проведение лабораторных исследований качества атмосферного воздуха. «Если возникнут симптомы острого заболевания или недомогания — необходимо обратиться к врачу», — резюмировали в ведомстве. Ранее URA.RU писало о пожаре в ТК «Колхозный двор». Для ликвидации огня пожарным подняли в небо дроны. Открытое горение ликвидировано в 02:37 по местному времени, сообщили в свердловском МЧС.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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