Екатеринбуржцам посоветовали не выходить из дома из-за пожара в торговом комплексе

Жителям Горного Щита советуют воздержаться от выхода на улицу из-за случившегося пожара Фото: ИА «Ночные новости»

Врачи советуют жителям Горного Щита не находиться на открытом воздухе из-за пожара, который разгорелся 27 декабря в торговом комплексе «Колхозный двор» в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора в telegram-канале.

«Медики советуют жителям избегать нахождения на открытом воздухе, не открывать окна, больше пить, промывать глаза, нос и горло», — говорится в сообщении. Также рекомендовано отказаться от курения, а если необходимо выйти на улицу, то использовать маски и респираторы.

В ведомстве сообщили, что на месте инцидента организовано проведение лабораторных исследований качества атмосферного воздуха. «Если возникнут симптомы острого заболевания или недомогания — необходимо обратиться к врачу», — резюмировали в ведомстве.

Ранее URA.RU писало о пожаре в ТК «Колхозный двор». Для ликвидации огня пожарным подняли в небо дроны. Открытое горение ликвидировано в 02:37 по местному времени, сообщили в свердловском МЧС.