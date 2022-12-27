В Челябинске не хватает антибиотиков для лечения ОРВИ у детей

«Областной аптечный склад» заявляет, что ситуация не критична Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В аптеках Челябинска пропали антибиотики, которые врачи выписывают детям для лечения ОРВИ и гриппа. Об этом жители сообщили в социальных сетях.

«Жизненно важных лекарств для детей — антибиотиков „Панцеф“ (суспензия) и „Супракс“ (суспензия) нет ни в одной аптеке Челябинска и Копейска. Фармацевты отвечают, что на складах Челябинска их тоже нет. И чем лечить детей в разгар ОРВИ?» — жалуется мать ребенка в паблике «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» во «ВКонтакте».

В комментариях к посту челябинцы пишут, что в аптеках тяжело найти «Амоксиклав», «Амоксициллин» и «Сумамед». В пресс-службе «Областного аптечного склада» URA.RU сообщили, что критической ситуации на рынке лекарственных препаратов нет.

«„Амоксиклав“ уже пришел, остальные поставим в аптеки в течение недели. Из-за появления высокого спроса в декабре была нехватка некоторых лекарств, например, „Нурофена“ (сироп) и „Ибупрофена“ для детей. Мы ежедневно восполняем запасы противовирусных, иммуномодулирующих препаратов и антибиотиков для детей и взрослых», — поясняют в пресс-службе.

Ранее URA.RU уже писало об отсутствии ряда антибиотиков в аптеках. Челябинцы отмечали, что невозможно купить ряд антибиотиков, которые прописывают врачи.