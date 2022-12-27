27 декабря 2022

Депутаты навестили раненных бойцов в челябинском госпитале. Фото

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Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
Бойцы восстанавливаются после ранений, полученных в зоне боевых действий Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Депутаты ЗСО Дмитрий Ларин и Ольга Мухаметьярова навестили раненных в ходе спецоперации на Украине бойцов в госпитале Челябинска. Об этом сообщил в социальных сетях Ларин.

«В Челябинске есть военный госпиталь, где проходят лечение солдаты, которые получили ранения в территориях проведения СВО. Школьники вместе с родителями и учителями собрали письма, рисунки и сладкие подарки. С коллегой, депутатом Ольгой Ивановной Мухометьяровой и лучшими кадетами из школы №45 передали все военным», — написал Ларин на своей странице в «ВКонтакте».

По словам депутата, раненым было приятно получить подарки. Ларин пожелал бойцам крепкого здоровья.

С начала спецоперации РФ на Украине Челябинская область оказывает всестороннюю поддержку как жителям подконтрольных ВС РФ территорий, так и бойцам. Жители области помогли собрать в Донбасс несколько сотен тонн гуманитарного груза.

Дмитрий Ларин (крайний слева) и Ольга Мухаметьярова (вторая слева) привезли раненым бойцам новогодние подарки в госпиталь
Фото:
Военнослужащим было приятно внимание
Фото:

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Депутаты ЗСО Дмитрий Ларин и Ольга Мухаметьярова навестили раненных в ходе спецоперации на Украине бойцов в госпитале Челябинска. Об этом сообщил в социальных сетях Ларин. «В Челябинске есть военный госпиталь, где проходят лечение солдаты, которые получили ранения в территориях проведения СВО. Школьники вместе с родителями и учителями собрали письма, рисунки и сладкие подарки. С коллегой, депутатом Ольгой Ивановной Мухометьяровой и лучшими кадетами из школы №45 передали все военным», — написал Ларин на своей странице в «ВКонтакте». По словам депутата, раненым было приятно получить подарки. Ларин пожелал бойцам крепкого здоровья. С начала спецоперации РФ на Украине Челябинская область оказывает всестороннюю поддержку как жителям подконтрольных ВС РФ территорий, так и бойцам. Жители области помогли собрать в Донбасс несколько сотен тонн гуманитарного груза.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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