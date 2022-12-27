Депутаты ЗСО Дмитрий Ларин и Ольга Мухаметьярова навестили раненных в ходе спецоперации на Украине бойцов в госпитале Челябинска. Об этом сообщил в социальных сетях Ларин.
«В Челябинске есть военный госпиталь, где проходят лечение солдаты, которые получили ранения в территориях проведения СВО. Школьники вместе с родителями и учителями собрали письма, рисунки и сладкие подарки. С коллегой, депутатом Ольгой Ивановной Мухометьяровой и лучшими кадетами из школы №45 передали все военным», — написал Ларин на своей странице в «ВКонтакте».
По словам депутата, раненым было приятно получить подарки. Ларин пожелал бойцам крепкого здоровья.
С начала спецоперации РФ на Украине Челябинская область оказывает всестороннюю поддержку как жителям подконтрольных ВС РФ территорий, так и бойцам. Жители области помогли собрать в Донбасс несколько сотен тонн гуманитарного груза.
Дмитрий Ларин (крайний слева) и Ольга Мухаметьярова (вторая слева) привезли раненым бойцам новогодние подарки в госпиталь
Фото: Дмитрий Ларин в «ВКонтакте»
Военнослужащим было приятно внимание
Фото: Дмитрий Ларин в «ВКонтакте»
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Депутаты ЗСО Дмитрий Ларин и Ольга Мухаметьярова навестили раненных в ходе спецоперации на Украине бойцов в госпитале Челябинска. Об этом сообщил в социальных сетях Ларин. «В Челябинске есть военный госпиталь, где проходят лечение солдаты, которые получили ранения в территориях проведения СВО. Школьники вместе с родителями и учителями собрали письма, рисунки и сладкие подарки. С коллегой, депутатом Ольгой Ивановной Мухометьяровой и лучшими кадетами из школы №45 передали все военным», — написал Ларин на своей странице в «ВКонтакте». По словам депутата, раненым было приятно получить подарки. Ларин пожелал бойцам крепкого здоровья. С начала спецоперации РФ на Украине Челябинская область оказывает всестороннюю поддержку как жителям подконтрольных ВС РФ территорий, так и бойцам. Жители области помогли собрать в Донбасс несколько сотен тонн гуманитарного груза.