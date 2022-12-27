Бойцы восстанавливаются после ранений, полученных в зоне боевых действий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Депутаты ЗСО Дмитрий Ларин и Ольга Мухаметьярова навестили раненных в ходе спецоперации на Украине бойцов в госпитале Челябинска. Об этом сообщил в социальных сетях Ларин.

«В Челябинске есть военный госпиталь, где проходят лечение солдаты, которые получили ранения в территориях проведения СВО. Школьники вместе с родителями и учителями собрали письма, рисунки и сладкие подарки. С коллегой, депутатом Ольгой Ивановной Мухометьяровой и лучшими кадетами из школы №45 передали все военным», — написал Ларин на своей странице в «ВКонтакте».

По словам депутата, раненым было приятно получить подарки. Ларин пожелал бойцам крепкого здоровья.

С начала спецоперации РФ на Украине Челябинская область оказывает всестороннюю поддержку как жителям подконтрольных ВС РФ территорий, так и бойцам. Жители области помогли собрать в Донбасс несколько сотен тонн гуманитарного груза.

Дмитрий Ларин (крайний слева) и Ольга Мухаметьярова (вторая слева) привезли раненым бойцам новогодние подарки в госпиталь Фото: Дмитрий Ларин в «ВКонтакте»