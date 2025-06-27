Мэр Одессы сделал неожиданное заявление

Мэр Одессы Геннадий Труханов отказал городу в праве быть русским. Но это заявление он сделал на русском языке. Фрагмент выступления одесского главы выложен в Telegram.
«Одесса — не русский город. <...> У нас своя история и своя жизнь», — сказал мэр. Видео с ним опубликовал telegram-канал «Типичная Одесса».
Ранее URA.RU рассказывало про украинскую гимнастку Владу Никольченко. Спортсменка заявила, что использует преимущественно русский язык, а не украинский, поскольку считает его родным. Вопрос использования русского языка на Украине все еще остается предметом жарких общественных споров.
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