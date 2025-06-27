Мэр Одессы сделал неожиданное заявление

Мэр Одессы Труханов на русском языке отказал горожанам в праве быть русскими
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Запрет на использование русского языка на Украине поддерживается системой штрафов
Запрет на использование русского языка на Украине поддерживается системой штрафов Фото:

Мэр Одессы Геннадий Труханов отказал городу в праве быть русским. Но это заявление он сделал на русском языке. Фрагмент выступления одесского главы выложен в Telegram.

«Одесса — не русский город. <...> У нас своя история и своя жизнь», — сказал мэр. Видео с ним опубликовал telegram-канал «Типичная Одесса».

Ранее URA.RU рассказывало про украинскую гимнастку Владу Никольченко. Спортсменка заявила, что использует преимущественно русский язык, а не украинский, поскольку считает его родным. Вопрос использования русского языка на Украине все еще остается предметом жарких общественных споров.

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Мэр Одессы Геннадий Труханов отказал городу в праве быть русским. Но это заявление он сделал на русском языке. Фрагмент выступления одесского главы выложен в Telegram. «Одесса — не русский город. <...> У нас своя история и своя жизнь», — сказал мэр. Видео с ним опубликовал telegram-канал «Типичная Одесса». Ранее URA.RU рассказывало про украинскую гимнастку Владу Никольченко. Спортсменка заявила, что использует преимущественно русский язык, а не украинский, поскольку считает его родным. Вопрос использования русского языка на Украине все еще остается предметом жарких общественных споров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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