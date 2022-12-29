Пермский маслозавод прислал в магазины сыр из неизвестного сырья

«Маслозавод Нытвенский» в Пермском крае поставлял в магазины сыр неизвестного происхождения

В сыр подмешали сырье без документов. Откуда оно и какого качества — неясно Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Маслозавод в Нытве (Пермский край) уличили в производстве сыра из непонятного сырья. К настоящему сыру ООО «Маслозавод Нытвенский» подмешивал неизвестное сырье и поставлял в магазины. Было реализовано более 3,6 тонны разбавленного сыра. Подробности об инциденте сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

«В октябре нытвенский маслозавод получил от ООО „Юговской комбинат молочных продуктов“ 224 кг сыра для промышленной переработки. Далее, с октября по декабрь 2022 года, уполномоченными лицами ООО „Маслозавод Нытвенский“ вес сыра был увеличен на 3470 кг без указания каких-либо сопроводительных документов на сырье. В итоге 3694 кг было отправлено для реализации ИП Сметанкину Ю.В., ООО „Молочная душа“ (Удмуртская Республика), ООО „Прогресс“, ООО „Смак“ (Пермский край)», — указано в пресс-релизе.

Кроме того, 9 декабря, маслозавод отправил ИП Бабушкину И.О. (Свердловская область) 100 кг сладко-сливочного несоленого масла «Традиционное» с авансовой датой выработки — 20 декабря. Отсутствие информации о сырье не позволяет подтвердить ее безопасность, сообщают в управлении Россельхознадзора. Это является нарушением Федерального Закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов». Управление вынесло 26 декабря предостережение производителю о недопустимости нарушения обязательных требований. А информацию о выявленных нарушениях направили получателям продукции, в комиссию по противодействию незаконному обороту пищевой продукции в Пермском крае и краевые ведомства: налоговую службу, прокуратуру и ФСБ.

Ранее URA.RU сообщало, что в пермские магазины завезли рыбу с поддельными документами. Бизнесмен представил сопроводительные документы под несуществующими номерами.