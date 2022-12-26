В пермские магазины завезли рыбу с поддельными документами

27 декабря 2022 в 11:54 Размер текста - 17 +

Предприниматель указал на горбушу и сельдь несуществующие номера бумажных ветеринарных свидетельств Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Пермском крае предприниматель из Верещагинского района продавал горбушу и сельдь неизвестного происхождения. На рыбу он представил сопроводительные документы под несуществующими номерами. Подробности сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмурткой Республике и Пермскому краю. «Предприниматель ИП Керимов А.С.30 ноября и 7 декабря оформил электронные ветеринарные сопроводительные документы на мороженую горбушу и атлантическую сельдь общим весом более 4т, указав в них номера несуществующих бумажных сопроводительных документов. Это не дает возможности проследить сырье и продукцию. Эта рыба была переработана и реализована в продуктовые магазины Пермского края», — указано в релизе надзорного органа. Такие действия нарушают федеральный закон «О безопасности качества и безопасности пищевых продуктов» и требования технического регламента таможенного союза. Предпринимателю 21 декабря выдали предостережение о недопустимости подобных нарушений. А информацию направили получателям продукции, в комиссию по противодействию незаконному обороту пищевой продукции в Пермском крае и другие контролирующие органы, в том числе налоговую службу. Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае производили некачественную колбасу «Краковская». В ней были выявлены несоответствия по нескольким показателям. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Пермском крае предприниматель из Верещагинского района продавал горбушу и сельдь неизвестного происхождения. На рыбу он представил сопроводительные документы под несуществующими номерами. Подробности сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмурткой Республике и Пермскому краю. «Предприниматель ИП Керимов А.С.30 ноября и 7 декабря оформил электронные ветеринарные сопроводительные документы на мороженую горбушу и атлантическую сельдь общим весом более 4т, указав в них номера несуществующих бумажных сопроводительных документов. Это не дает возможности проследить сырье и продукцию. Эта рыба была переработана и реализована в продуктовые магазины Пермского края», — указано в релизе надзорного органа. Такие действия нарушают федеральный закон «О безопасности качества и безопасности пищевых продуктов» и требования технического регламента таможенного союза. Предпринимателю 21 декабря выдали предостережение о недопустимости подобных нарушений. А информацию направили получателям продукции, в комиссию по противодействию незаконному обороту пищевой продукции в Пермском крае и другие контролирующие органы, в том числе налоговую службу. Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае производили некачественную колбасу «Краковская». В ней были выявлены несоответствия по нескольким показателям.