Президент Бразилии собрался перезапустить отношения с Россией

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Президент Бразилии готов запустить с Россией комиссию высокого уровня Фото:

Президент Бразилии Лула да Силва выразил готовность перезапустить отношения с Россией. Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Президент Бразилии в ходе встречи подтвердил готовность перезапустить отношения с РФ, нарастить сотрудничество в разных сферах», — сообщила Матвиенко. Ее слова передает ТАСС. Спикер Совфеда уточнила, что да Силва поддержал идею запуска с Россией комиссии высокого уровня.

Президент Бразилии встретился с Матвиенко накануне своей инаугурации. Спикер Совфеда также сообщала, что передала да Силве письмо от президента России Владимира Путина и пригласила его в Москву.

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Президент Бразилии Лула да Силва выразил готовность перезапустить отношения с Россией. Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. «Президент Бразилии в ходе встречи подтвердил готовность перезапустить отношения с РФ, нарастить сотрудничество в разных сферах», — сообщила Матвиенко. Ее слова передает ТАСС. Спикер Совфеда уточнила, что да Силва поддержал идею запуска с Россией комиссии высокого уровня. Президент Бразилии встретился с Матвиенко накануне своей инаугурации. Спикер Совфеда также сообщала, что передала да Силве письмо от президента России Владимира Путина и пригласила его в Москву.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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