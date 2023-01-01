Президент Бразилии собрался перезапустить отношения с Россией

Президент Бразилии готов запустить с Россией комиссию высокого уровня
Президент Бразилии Лула да Силва выразил готовность перезапустить отношения с Россией. Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«Президент Бразилии в ходе встречи подтвердил готовность перезапустить отношения с РФ, нарастить сотрудничество в разных сферах», — сообщила Матвиенко. Ее слова передает ТАСС. Спикер Совфеда уточнила, что да Силва поддержал идею запуска с Россией комиссии высокого уровня.
Президент Бразилии встретился с Матвиенко накануне своей инаугурации. Спикер Совфеда также сообщала, что передала да Силве письмо от президента России Владимира Путина и пригласила его в Москву.
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