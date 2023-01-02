02 января 2023
01 января 2023

Десятки свердловчан заразились COVID-19 после новогодних праздников

© Служба новостей «URA.RU»
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Коронавирус выявили у 97 жителей Свердловской области Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Свердловской области коронавирусную инфекцию подтвердили у 97 жителей региона. Такие данные размещены на сайте «Стопкоронавирус.РФ».

«На Среднем Урале, по данным на 3 января, COVID-19 подтвержден у 97 жителей. В регионе не зафиксировано летальных исходов. Госпитализированы за минувшие сутки 16 свердловчан, а выписаны 102 пациента», — сказано в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало, что свердловчане устроили охоту за ПЦР-тестами на коронавирус. Количество желающих сдать ПЦР-тест на COVID-19 в регионе за месяц увеличилось на треть. Эти данные были зафиксированы по сравнению с ноябрем 2022 года.

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В Свердловской области коронавирусную инфекцию подтвердили у 97 жителей региона. Такие данные размещены на сайте «Стопкоронавирус.РФ». «На Среднем Урале, по данным на 3 января, COVID-19 подтвержден у 97 жителей. В регионе не зафиксировано летальных исходов. Госпитализированы за минувшие сутки 16 свердловчан, а выписаны 102 пациента», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что свердловчане устроили охоту за ПЦР-тестами на коронавирус. Количество желающих сдать ПЦР-тест на COVID-19 в регионе за месяц увеличилось на треть. Эти данные были зафиксированы по сравнению с ноябрем 2022 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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