Десятки свердловчан заразились COVID-19 после новогодних праздников

Коронавирус выявили у 97 жителей Свердловской области
новость из сюжетаКоронавирус COVID-19
В Свердловской области коронавирусную инфекцию подтвердили у 97 жителей региона. Такие данные размещены на сайте «Стопкоронавирус.РФ».
«На Среднем Урале, по данным на 3 января, COVID-19 подтвержден у 97 жителей. В регионе не зафиксировано летальных исходов. Госпитализированы за минувшие сутки 16 свердловчан, а выписаны 102 пациента», — сказано в сообщении.
Ранее URA.RU сообщало, что свердловчане устроили охоту за ПЦР-тестами на коронавирус. Количество желающих сдать ПЦР-тест на COVID-19 в регионе за месяц увеличилось на треть. Эти данные были зафиксированы по сравнению с ноябрем 2022 года.
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