Десятки свердловчан заразились COVID-19 после новогодних праздников

03 января 2023 в 15:21 Размер текста - 17 +

Коронавирус выявили у 97 жителей Свердловской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 В Свердловской области коронавирусную инфекцию подтвердили у 97 жителей региона. Такие данные размещены на сайте «Стопкоронавирус.РФ». «На Среднем Урале, по данным на 3 января, COVID-19 подтвержден у 97 жителей. В регионе не зафиксировано летальных исходов. Госпитализированы за минувшие сутки 16 свердловчан, а выписаны 102 пациента», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что свердловчане устроили охоту за ПЦР-тестами на коронавирус. Количество желающих сдать ПЦР-тест на COVID-19 в регионе за месяц увеличилось на треть. Эти данные были зафиксированы по сравнению с ноябрем 2022 года.

В Свердловской области коронавирусную инфекцию подтвердили у 97 жителей региона. Такие данные размещены на сайте «Стопкоронавирус.РФ». «На Среднем Урале, по данным на 3 января, COVID-19 подтвержден у 97 жителей. В регионе не зафиксировано летальных исходов. Госпитализированы за минувшие сутки 16 свердловчан, а выписаны 102 пациента», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что свердловчане устроили охоту за ПЦР-тестами на коронавирус. Количество желающих сдать ПЦР-тест на COVID-19 в регионе за месяц увеличилось на треть. Эти данные были зафиксированы по сравнению с ноябрем 2022 года.